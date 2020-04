Si eres personal sanitario y no puedes utilizar tu coche, pueden cederte uno de sustitución

La logística y los desplazamientos privados también son aspectos a los que hay que prestar atención durante esta cuarentena, ya que el personal sanitario y tantas otras personas que trabajan por prestar un servicio esencial estos días necesitan un medio de transporte hasta su puesto de trabajo y no todos lo tienen.

Así, entre otras iniciativas que ya están funcionamiento, hay ciertas aseguradoras como la Mutua Madrileña que han decido facilitar los trayectos diarios que estos trabajadores tienen que hacer todos los días desde sus domicilios hasta sus lugares de trabajo.

Por ejemplo, esta compañía de seguros ha decidido dar, a coste cero, un vehículo de sustitución a todos los miembros del personal sanitario o de los cuerpos de seguridad del estado que lo necesiten. El único requisito es que tengan un contrato, una póliza o algún producto adquirido de Mutua Madrileña.

Además, en caso de que sea necesario porque no dispongan de un vehículo particular o no pueda utilizarlo, la Mutua ofrece un servicio gratuito de VTC para que estos trabajadores puedan acudir a recoger los coches de sustitución.

Esta iniciativa se une, además, a la cantidad de 300.000 euros que la aseguradora destinó hace casi dos semanas a la compra de material sanitario para contener los contagios de Covid-19 y a la co-financiación de una investigación sobre el coronavirus que va a desarrollarse en el hospital universitario de La Paz.

Otras aseguradoras, como Línea Directa, también ofrecieron vehículos de sus flotas de sustitución para todos los trabajadores sanitario del hospital de campaña de Ifema y del Institut Catalá de Salut y así facilitar sus desplazamientos diarios.