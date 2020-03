Yomequedoencasa: estos son los trámites que Tráfico permite realizar online

La expansión del Covid-19 y la declaración del estado de alarma por parte del Gobierno español exigen una reducción al mínimo de las actividades cotidianas que realizamos en los espacios públicos y en los edificios administrativos.

Más allá de ir a hacer la compra, pasear a los animales de compañía, ir al médico o a la farmacia e ir a trabajar en aquellos casos sin opción de trabajo remoto, los trámites administrativos presenciales quedan pospuestos hasta nueva orden.

Así, recordamos aquí la lista de gestiones que la Jefatura de Tráfico permite realizar online o por vía telefónica en su totalidad, sin necesidad de personarse en ninguna de las sedes. La DGT ha avisado, igualmente, que mientras dure el estado de alarma todas las citas previas que hubiera asignadas quedan canceladas hasta nuevo aviso.

Los documentos o gestiones que se pueden solicitar o tramitar online o en el 060 son:

El duplicado del permiso de conducir.

El cambio del domicilio que figura en la documentación para recibir notificaciones.

El cambio del domicilio fiscal del vehículo en propiedad.

El saldo de puntos del carnet.

Designar un conductor habitual.

El informe de estado del vehículo.

Pagar multas.

Si se ha recibido una multa, presentar un recurso o identificar al conductor.

Además de estos trámites, hay algunas solicitudes que pueden realizarse online pero que exigen acudir en persona a recoger documentos o certificados, por lo que durante estos días no podrán cumplimentarse.

Para el resto de gestiones, simplemente hay que dirigirse a la sede virtual de la Delegación General de Tráfico, rellenar los datos de acceso que se soliciten y acceder. También se puede utilizar la app de la DGT para tramitar o consultar alguna de estas formalidades, pero no todas están disponibles. Y recuerda quedarte en casan, no salir a no ser que sea estrictamente necesario y, en ese caso, mantener las medidas de seguridad e higiene imprescindibles para evitar más contagios.

Todos los trámites... sin acudir a la DGT