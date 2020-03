Contagios por coronavirus: ¿Por cuánto tiempo un sujeto asintomático es contagioso?

Desde que se detectó el brote por coronavirus en China y, tras su llegada a Europa y España, son muchos los investigadores que están tratando de dar respuesta a las dudas sobre cómo se contagia el coronavirus, los síntomas que tiene, el periodo de incubación, los sujetos asintomáticos…

Los síntomas más comunes por coronavirus son, según la OMS y el Ministerio de Sanidad, fiebre, tos seca, sensación de falta de aire, congestión nasal, dolor de garganta y, en ocasiones, diarrea. Sin embargo, los mayores interrogantes están relacionados con los sujetos contagiados por coronavirus que no presentan ninguno de estos síntomas.

¿Qué sucede con los pacientes asintomáticos?



Según el Ministerio de Sanidad y el informe elaborado sobre el coronavirus, hay evidencias demostradas de que pueden existir sujetos contagiados por coronavirus que no presenten ninguno de los síntomas de la enfermedad. Sobre todo, niños y gente joven que no tengan otras patologías.

Normalmente, esta ausencia de síntomas suele darse en el periodo de incubación, es decir, el tiempo que pasa desde que una persona se contagia hasta que empieza a presentar síntomas. Sin embargo, se han dado caso de personas que, aun dando positivo por coronavirus, no han presentado síntomas.

Que una persona no presente síntomas, no quiere decir que no pueda contagiar el virus a otras. Así, según un estudio realizado por investigadores de varios países y publicado en la revista Emerging Infectious Diseases, ha revelado que más del 10% de pacientes de coronavirus han sido contagiados por una persona asintomática.

De este modo, ese porcentaje de contagios han sido provocados por personas que no presentaban síntomas y que podrían encontrarse en el periodo de incubación. Otro estudio publicado en Annals of Internal Medicine dedujeron que el periodo de incubación medio por coronavirus es de 5,1 días, aunque hay casos de pacientes en los que el periodo de incubación ha durado hasta los 14 días.