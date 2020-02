Hay días en los que el bucle laboral lleva a pensar que la vida es eso que transcurre mientras envías un sinfín de mails. Cuando se ha perdido la cuenta de los que se han escrito y mandado, en medio de la inercia y la mecánica pueden surgir despistes inoportunos: documentos sin adjuntar, detalles importantes que no se han especificado en el texto, el olvido de algún destinatario… Peor es cuando te percatas tarde de que has mandado ese correo (sí, precisamente ese; la ironía de las cosas) a quien no debías.

Para estas situaciones, Gmail contempla de opción de deshacer el envío y así quedarse ya tranquilo. No obstante, cabe matizar que esta acción solo puede acometerse justo después del envío. No vale eso de darse cuenta del problema horas después e intentar enmendarlo entonces…

¿Y cómo deshago el envío de un mail (comprometido o no) en Gmail? Fácil: tanto en la versión de escritorio como en las apps de iOS y Android, al llevar a cabo el envío aparece una referencia al hecho en la parte inferior de la pantalla. En ese punto, durante unos segundos sale a su vez la opción ‘Deshacer’. Si pulsamos, volveremos a la fase de escritura del mail en cuestión, momento en el que lo completamos con lo que faltaba, lo cambiamos o, según el caso, lo eliminamos.

De 5 a 30 segundos (más no deja...)

Si usamos Gmail desde el ordenador podemos gestionar el periodo de cancelación de envío, es decir, los segundos durante los que habría opción de frenar que el mensaje llegue al destinatario de forma definitiva. El máximo son 30 segundos, pero este tiempo extra quizá resulte valioso.

En la parte superior derecha, hacemos clic sobre ‘Configuración’, el icono de la rueda de engranaje. Volvemos a entrar en ‘Configuración’ y aparece el menú general, dentro del que, en cuarto lugar, figura ‘Deshacer envío: periodo de cancelación de envío’.

De modo predeterminado son cinco segundos, si bien pueden ponerse 10, 20 ó 30. Para hacer efectivos estos ajustes, debemos hacer scroll hasta ver abajo ‘Guardar cambios’. A continuación no viene mal comprobar que la vía de ‘Deshacer’ se mantiene más tiempo.