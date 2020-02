¿Qué es la 'Heura' y por qué arrasa entre los veganos?

Tiene nombre de planta pero, en realidad, Heura es una marca comercial de productos elaborados con proteína vegetal y que imitan el pollo y la ternera. ¿Otra más de la larga lista de compañías que se están apuntando a la moda de la denominada carne vegetal?

Pues en realidad no, porque Heura y Foods for Tomorrow -la empresa detrás de este proyecto y con sede en Barcelona- lleva ya años elaborando este pollo plant based, y más recientemente también hamburguesas y albóndigas de ternera a base de vegetales.

¿Y qué tiene de especial para que se esté convirtiendo en todo un éxito entre los veganos y quienes simplemente quieren comer menos carne?

De entrada, que empieza a ser un producto habitual en los supermercados y grandes superficies. Pero, sobre todo, que además de estar bueno, realmente parece pechuga de pollo.

Tuvimos la ocasión de probarlo hace unos dos años cuando era casi una rareza difícil de encontrar y, si no nos dicen que no es pollo, no nos habríamos dado cuenta. De hecho, en aquel primero momento hicieron varias catas a ciegas entre cocineros y nadie fue capaz de distinguir el pollo real del vegetal.

Uno de los packs de Heura Heura

Y no solo como relleno, en sandwiches o con recetas con mucha salsa -lo que pasa con muchas de esas hamburguesas vegetales que pasan la prueba gracias a la salsa y complementos- sino que, sin nada más, Heura parece realmente pollo.

La soja es el ingrediente principal de este pollo vegetal que se comercializa ya cortado y congelado en packs de 100 gramos, con diferentes variedades y que cuestan entre 2 y 2,5 euros.

A diferencia de la soja texturizada, Heura ya está cocinada, con lo que 5 minutos en la sartén para dorar un poco el exterior -y ayudar a que parezca aún más pollo a la plancha- son suficientes.

"No te creerás que soy 100% vegetal", aseguran en su página web oficial. Lo dicen todos, cierto, pero por una vez es totalmente verdad. El éxito, por lo visto, les está animando a lanzar nuevos productos, incluida una pizza vegana.

"La carne vegetal Heura salvará a más de 1.100.000 pollos en 2020", apuntan. Para muchos, ese es el motivo principal para dejar de comer carne o comer menos. Y si además está rica y parece pollo -pensarán otros- mucho mejor.