Hacer deporte en ayunas, ¿realmente ayuda a adelgazar?

Una de las modas que ha tenido una gran repercusión con respecto a nuestra nutrición es hacer deporte en ayunas. Sin embargo, han surgido muchas dudas sobre si, realmente, ayuda a adelgazar o favorece todo lo contrario. Para ello, no han faltado los estudios que han querido revelar la verdad.

Lo que está claro es el cuerpo necesita combustible para poder disponer de la energía suficiente para tener un buen rendimiento durante la sesión deportiva. Por ello, ¿es tan conveniente hacer deporte en ayunas?

Hacer deporte en ayunas multiplica la pérdida de grasa

La Revista de Endocrinología Clínica y Metabolismo (JCEM) recopiló varios estudios que se realizaron con relación a hacer deporte en ayunas. Todos ellos confirmaron que no comer nada antes de la práctica deportiva multiplica la pérdida de grasa.

La razón es muy simple y es que los niveles de insulina son más bajos. Esto quiere decir que el cuerpo utilizará menos azúcar como combustible, para empezar a obtener energía de la grasa. Sin embargo, un dato relevante que destacaron los expertos fue que, aunque se favorece la pérdida de grasa, esto no influye en el peso.

Este último dato nos deja claro que, aunque el cuerpo utilice la grasa para poder rendir durante la actividad deportiva, hacer deporte en ayunas no implica una pérdida de peso o una quema mayor de calorías. Con respecto a lo primero, el músculo pesa más que la grasa, por lo tanto, perder grasa no implica pesar menos.

En relación a las calorías, los expertos afirman que el cuerpo empieza a quemar grasa, como poco, a los cuarenta minutos de hacer ejercicio cardiovascular. Esto sucederá tanto si se consume algún alimento antes del deporte como si no, por lo que no tiene un impacto tan grande hacer deporte en ayunas.

¿Qué sucede con el músculo?

Si bien algunos expertos afirman que hacer deporte en ayunas puede favorecer que los músculos se tonifiquen, otros hablan de que las proteínas son otro de los elementos de los que el cuerpo puede obtener energía. Por esta razón, en ocasiones, no solo se utiliza la grasa, sino las proteínas.

Cuando el cuerpo utiliza las proteínas como combustible el crecimiento del músculo puede verse afectado. De hecho, las personas que tienen dificultades para ganar músculo o que pretenden aumentar su masa muscular pueden encontrarse con un problema si hacen deporte en ayunas. Por ello, no conviene abusar de ello.

Hacer deporte en ayunas, mareos y bajo rendimiento

Una de las consecuencias de hacer deporte en ayunas pueden ser los mareos y el bajo rendimiento que evitará esa pérdida de calorías de la que hablábamos en un principio. Por eso, ¿qué se recomienda? Hacer deporte en ayunas solo los días en que se haga un cardio moderado (nunca al realizar ejercicios de musculación) o desayunar algo ligero antes de practicar deporte.

Por todo esto, hacer deporte en ayunas puede ser conveniente siempre y cuando esto se realice de vez en cuando. Si todos los días se hace deporte en ayunas la ganancia de masa muscular podría verse afectada, lo que incrementaría la flacidez y reduciría el rendimiento deportivo provocando que no se llegue a los objetivos propuestos.

Con todo, las investigaciones realizadas comoIs exercise best served on an empty stomach? continúan dirigiendo la atención ante la necesidad de continuar estudiando este tema. Pues, todavía no es posible dar una respuesta clara sobre si es mejor hacer deporte en ayunas o no, porque como hemos visto hay puntos a favor, pero también en contra.