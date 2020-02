Entrevista a Rodríguez-Lescure: "Investigar en oncología no es una opción, es una obligación"

La voluntad y el afán por investigar el cáncer de los profesionales médicos se manifiesta en la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM). Hablamos con Álvaro Rodríguez-Lescure, su presidente desde el pasado octubre, sobre el futuro del sector.

Como nuevo presidente de SEOM, ¿qué retos se le presentan?

Tenemos unos retos crónicos, como intentar conseguir los mejores estándares de atención a los pacientes con cáncer. Nuestra visión es ser el referente de cáncer en España para ellos, los oncólogos médicos y el resto de especialistas, la Administración… nos interesa que todo lo que hacemos esté centrado en el paciente. Trabajamos por y para que la población española tenga el mejor estado posible en atención, prevención, tratamiento y diagnóstico de cáncer.

¿Cuál es la labor de SEOM? Nuestra labor gira en torno al cáncer y con todos los que pueden intervenir en la enfermedad.

Contamos con un área de formación muy potente para nuestros socios, con divulgación científica, cursos de formación, eventos, congresos internacionales, etc. Cuidamos lo que avalamos, buscamos mucha excelencia en toda la información, que tenga el menor sesgo posible con intereses comerciales, intentamos ser muy objetivos y elocuentes con esa función que tenemos con la sociedad.

También actuamos como referencia científica para la Administración y la Agencia Española del Medicamento, que nos piden posicionamientos e informes sobre cada fármaco nuevo que el ministerio tiene que valorar a la hora de financiarlo o no. Todo lo que hagamos repercutirá sobre la sociedad, los médicos y los pacientes. Es una labor muy diversa de promoción, formación e información.

"Es difícil vivir como investigador

en España"

¿Cómo apoyan a los profesionales médicos con los grupos cooperativos?

Los grupos cooperativos de investigación son grupos de oncólogos médicos de todo el país que se organizan normalmente para investigar en torno a una patología. Son estructuras que nacen de la iniciativa de los profesionales, normalmente no están ni avalados ni financiados por el sistema público.

Desde SEOM, se da amparo a esos grupos cooperativos, se les estimula, se les da cobertura en sus primeros pasos; somos la casa común de todos los médicos, aunque cada uno se dedique a una patología. Todos somos oncólogos médicos y SEOM es nuestra comunidad científica.

¿Qué aportan sus becas para residencias en centros internacionales?

Son la joya de la corona de la Sociedad. Aunque tienen varios formatos, las más importantes son las que financian para hacer instancias en centros de renombre en el extranjero, vinculadas a formación y a proyectos de investigación de personas jóvenes.

Esta beca transforma absolutamente la vida de quien la obtiene, a nivel personal y especialmente a nivel profesional, y el poder apoyar iniciativas así genera y potencia muchísimo talento; talento que puede volver a España y enriquecer el sistema sanitario, repercutiendo en los pacientes y el resto de la comunidad médica. Esto es tan encomiable que nos obsesiona mejorar la oferta de becas.

"Hay un gran voluntarismo de los profesionales, pero así no se puede sostener el sistema de salud"

¿Regresan quienes se marchan?

Hace 30 años, la aventura de irte fuera a investigar casi siempre acababa en que te quedabas y no volvías porque no había oportunidades. Ahora, las cosas no son demasiado fáciles, pero hay una estructura y centros muy potentes.

La vida del investigador es muy dura, es difícil vivir como investigador en nuestro país. Todavía estamos muy lejos de lo que debería ser un país de su entorno y categoría. Para los investigadores médicos, como pueden ser los oncólogos, en el sistema de contratación público de salud hay un alto porcentaje de contratos de muy baja calidad, contratos muy parciales con pocas garantías de continuidad, contratos basura…

Además, en nuestro país nunca se ha entendido por parte de la Administración que debe contratarse personal médico que investigue. La investigación en oncología no es una opción, es una obligación.

¿Qué le pide al sector público?

Creo que el sistema de salud es para la población española lo más valorado, un elemento casi de cohesión, pero hay que reformularlo porque está amenazado por la limitación de la financiación. Hay un gran voluntarismo de los profesionales, pero con voluntarismo no se puede sostener un sistema.

¿Dinero? Hace falta. El apoyo de la Administración en nuestro país es tradición que sea limitado. Al sistema público le pedimos muchísima más financiación y entender que la investigación es una inversión, no es un gasto, y una sociedad que no invierte en investigación no tiene mucho futuro.