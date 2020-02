OneSearch, el nuevo buscador encriptado de Verizon que promete la máxima privacidad

Hace poco te hablábamos de DuckDuckGo, el buscador alternativo a Google que cada vez alcanza mayor eco y que disparó su popularidad a finales de año cuando Jack Dorsey, CEO de Twitter, publicó un ‘tuit’ en el que resaltaba que, debido a sus virtudes, se había convertido en su motor de búsqueda predilecto.

De sobras conocemos ya los ‘peligros’ de la red y de los buscadores populares: creemos que Internet es gratis y que somos los dueños del mundo gracias a ella, pero en realidad los gigantes de la tecnología detrás de los motores de búsqueda como Google nos tienen bien atados.

La violación de la privacidad y la venta de datos están a la orden del día y para combatirlos nacen iniciativas como la comentada DuckDuckGo, que se define como “el buscador que no te rastrea”, o el caso de OneSearch, un nuevo buscador que no rastrea y que en su llamado ‘Modo Privado Avanzado’ -activado por defecto, pero se puede activar o desactivar con un botón- encripta las búsquedas y las autodestruye en una hora.

De su forma de proceder viene su nombre precisamente: ‘one search’, es decir, ‘una sola búsqueda’. En su página principal ya te advierten que funcionan sin cookies, sin recopilación de datos personales, que los resultados aparecen sin filtrar, que el historial de búsqueda está protegido, que tienes confidencialidad a la hora de compartir enlaces y que las palabras clave son encriptadas.

“Diga adiós a las cookies. Las cookies te siguen para rastrear tu comportamiento y hacerte el blanco de anuncios para venderte cosas. OneSearch no utiliza cookies. Punto. Tu privacidad es lo que más nos importa”, afirma el motor de búsqueda en su página web.

También aseguran que no rastrean ni comparten tus datos personales ni existe el ‘retargeting’, es decir, que no serás ‘bombardeado’ con anuncios basados en tus búsquedas o los datos de tu perfil. Asimismo, OneSearch no almacena tu historial de búsqueda.

OneSearch es un buscador creado por la compañía estadounidense de telecomunicaciones Verizon, dueña también de Yahoo -protagonista de más de un escándalo de brecha masivas de datos-. Está basado enBing, lo que significa que realiza las búsquedas con este motor pero aplica una capa de privacidad para que no se produzca ningún rastreo.

¿Cómo se financia?

Si OneSearch es gratis, no rastrea, espía ni comercia con tus datos, ¿cómo se financia? Utiliza métodos que no ponen en peligro la privacidad de los usuarios.

En primer lugar, muestra anuncios, sí, pero se generan en función de palabras clave, no de cookies.

Además OneSearch tiene un servicio de pago para que las empresas integren este buscador privado en sus páginas webs, servicios, tiendas, etc.