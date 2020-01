La reciente publicación de los buscadores que, junto a Google, figurarán como elegibles en los nuevos dispositivos Android a partir de marzo en cada país del Espacio Económico Europeo (las cuatro opciones saldrán en una pantalla de selección al inicio de la configuración del dispositivo) invitan a descubrir los rasgos de las alternativas al hegemónico.

Junto al ascendente DuckDuckGo, cuyas características recordaremos después al ya haber sido objeto de un artículo individualizado, el otro buscador más presente en esa lista de opciones por países (tres + Google) es Info.com. Ambos estarán disponibles en los 31 países.

Info.com

Info.com, perteneciente al grupo estadounidense InfoSpace, con dos décadas de andadura en el marco de las experiencias de búsqueda, deja claro en su política de privacidad que recoge datos y a priori no destaca por ofrecer grandes salvaguardas más allá de lo habitual.

Su página de acceso resulta limpia y sencilla, si bien una vez se realiza una búsqueda surge una cierta confusión al navegar debido a la disposición de los resultados y a los anuncios. No obstante, las sugerencias del apartado ‘Estás buscando?’ entrañan utilidad.

PrivacyWall

PrivacyWall no aparecerá (de momento) en los dispositivos Android distribuidos en España, pero sí estará en Bulgaria, Croacia, Hungría, Islandia, Irlanda, Malta, Noruega, Chipre, Rumanía, Eslovenia y Suecia. Definido como “un motor de búsqueda que protege tu privacidad”, está disponible en Chrome Web Store y resalta que no registra ninguna actividad del usuario ni almacena el historial. Sí tiene cookies, con el matiz de que no recogen información personal.

Qwant

Qwant acompañará a DuckDuckGo, Info.com y Google como opción en España. El buscador francés estará en su país de origen así como en Bélgica, Grecia, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo y Portugal. Con un lema casi idéntico al de PrivacyWall (cambia ‘protege’ por ‘respeta’), al que añade que es el primer motor “que protege las libertades de sus usuarios y garantiza la preservación del ecosistema digital. Nuestras palabras clave: privacidad y neutralidad”.

Asegura que no guarda ni usa datos personales y tiene la particularidad de la denominada búsqueda panorámica: una vez se teclea el asunto en cuestión los resultados significativos aparecen en una única página, de modo que el ‘scroll’ se amplía respecto a lo habitual.

DuckDuckGo

Por su parte, DuckDuckGo (“El buscador que no te rastrea”, “La privacidad, simplificada”), lanzado en 2008, resalta que no guarda la información personal, que no persigue al usuario con anuncios y que tampoco rastrea los datos. “Otros motores de búsqueda te rastrean o persiguen tus búsquedas incluso cuando estás en el modo privado”, asevera con carga crítica.

Bing, solo en el Reino Unido

De la lista de los motores seleccionados en cada país, proceso resultante de las subastas en las que participaron los proveedores interesados, llama la atención que Bing, también extendido por aquí al estar impulsado por Microsoft, solo aparecerá en la citada pantalla de configuración Android en el Reino Unido.

En otros lugares estarán presentes GMX (Austria, Alemania, Países Bajos), Seznam (Eslovaquia, República Checa), Yandex (Polonia, Lituania, Letonia, Finlandia, Estonia) y Givero (Dinamarca).