Este curioso dispositivo para botellas te recuerda que debes beber agua

En general, vivimos siempre ocupados. Tanto que se nos olvida hasta algo tan básico y esencial como beber agua. Y en un momento tecnológico en el que existen pulseras y relojes que nos avisan de que hemos estado demasiado rato sentados, ¿por qué no disponer de un pequeño gadget que te chive cuándo necesitas hidratarte?

En eso consiste ‘Ulla’, un dispositivo que se adapta a todo tipo de vaso o botella y que mediante una serie de sensores reconoce cuándo bebes agua y cuándo no. Si no lo has hecho durante 48 minutos, este aparatito te recuerda que necesitas hidratarte mediante un parpadeo -sin emitir ningún sonido, un punto a favor para llevarlo a cualquier sitio-.

No necesitas ni apps ni registrarte en nada, simplemente estar cerca del dispositivo para que te detecte con su sensor de proximidad.

"Los dolores de cabeza, la fatiga, la obesidad y los sistemas inmunes débiles fueron solo algunos de los problemas que queríamos abordar cuando comenzamos a trabajar para crearlo", afirman desde la página web los desarrolladores del producto, de origen eslovaco.

Los creadores aseguran que un 60% de la gente se olvida de beber agua y que una hidratación regular reduce los dolores de cabeza, combate la fatiga e incrementa la energía. Con ‘Ulla’ bebes tres veces más agua y lo conviertes en un hábito. "Nunca vuelvas a olvidarte de beber agua", clama su anuncio.