En un evento de la magnitud del Consumer Electronic Show, en el que se han presentado la friolera de 20.000 productos, es previsible que haya hueco para los desastres. Y así ha sido: desde el bluf de Samsung con ‘Neon’ hasta la criticada intervención de Ivanka Trump, algunas de las cosas que nos ha dejado el CES 2020 hubiéramos preferido que se quedaran en el cajón de los olvidos.

El chasco de ‘Neon’

Como ya contamos en otra noticia, durante días Samsung había estado generando mucho ruido en torno a lo que ellos llamaban un ‘ser humano artificial’. Crearon cuentas en las redes sociales -en Facebook, Instagram y Twitter- para su ‘Neon’ y esta prometía ser la invención del milenio.

Pero cuando por fin llegó el momento de conocer esta revolucionaria -y muy deseada- tecnología, el resultado fue una auténtica decepción: no solo es que estuviéramos presenciando únicamente la presentación de un avatar digital como muchos otros, sino que esta pseudoSiri todavía está en proceso y no está lista para darse a conocer. Las críticas, claro, llovieron por todas partes.

Los robots

Tampoco se libraron de recibir alguna que otra mala cara los amigos rusos de Promobot, una compañía de robótica que, para mostrar su potencial y su desarrollo de la Inteligencia Artificial, ha creado una réplica de Terminator, el mítico personaje representado por Arnold Schwarzenegger.

¿De verdad era necesario replicar un arma imparable de matar para demostrar que son unos ases en IA? Proponemos una opción más ‘friendly’ para el año que viene -solo con que replicasen a alguien como Mike Tyson conseguirían un personaje un poco menos agresivo-.

La compañía rusa Promobot ha desarrollado un robot con IA como Terminator. fayerwayer.com

Otro robot que todavía nos tiene bastante desconcertados es Charmin Rollbot, un invento que aún no sabemos si nos encanta o nos horroriza. Se trata simple y llanamente de un mayordomo para traerte papel higiénico cuando te quedas sin rollo de repuesto en el baño. ¿Genialidad o el colmo de la vagancia?

Charmin Rollbot te trae papel higiénico cuando te quedas sin rollo en el baño. cnet

El 'televisor vertical' para millennials

Y algo de lo que también hemos hablado en este medio y que tampoco tenemos claro si entra en la categoría de los genios o en la de los vagos es ‘The Sero’, el ‘televisor vertical’ de Samsung. Resulta que la compañía, para acercarse más al público millennial, ha decido apostar por un aparato que se gira en función de cómo se esté utilizando el teléfono móvil.

Así, para cuando los adictos al smartphone vean vídeos se podrá ver el televisor en horizontal -ya que suele ser la forma en que se consumen naturalmente-, pero este se girará y se pondrá en vertical cuando usen el móvil para navegar por Internet o para chequear sus redes sociales. La duda es si, en vez de alentar estas conductas ‘anti natura’ -los humanos no leemos en vertical-, no deberíamos estar corrigiéndolas.

Los 'sinsentido'

Buceando entre los dispositivos presentados en el CES 2020, hemos encontrado el 'Ooma Telo 4G', aparato al cual, por más vueltas que le damos, no le encontramos sentido por ningún lado: se trata de un teléfono que en esencia es como un teléfono fijo pero con 4G... ¿la diferencia entre este y el smartphone de tu bolsillo? No lo tenemos claro. Lo que sí sabemos es que el teléfono cuesta 120 dólares y el servicio 4G 12 dólares al mes.

Pero si hablamos de crear necesidades, no podemos dejarnos ‘PhoneSoap’. ¿Sabías que los gérmenes proliferan en la superficie de tu móvil? Ahora puedes eliminarlos a todos gracias a esta especia de ataúd metálico con luz ultravioleta... ¿o no? Independientemente de si nos creemos o no sus resultados, parece que este gadget de 80 dólares es más bien un llamamiento para los Sheldon Coopers del mundo que un invento en el que valga la pena invertir.

Este gadget supuestamente elimina el 99,99% de los gérmenes de tu teléfono. Phonesoap

Y si alguna vez has oído la expresión ‘matar moscas a cañonazos’ no podrás quitártela de la mente en cuento oigas hablar de ‘Bzigo’, un sistema que detecta los mosquitos de tu hogar y está llamado a fulminarlos con tecnología láser.

Aunque la realidad es que se trata de una cámara con visión nocturna de infrarrojos -¡otra cámara ‘inteligente’ más en casa!- con un puntero láser que, por ahora, solo consigue señalarte dónde se encuentran estos molestos ‘okupas’ para que tú te encargues del ataque.

Y para terminar: Ivanka

Y para terminar la lista de cosas a olvidar del CES 2020 tenemos a la polémica hija y asesora del presidente de EEUU, Ivanka Trump, que intervino para hablar sobre el futuro de la tecnología. Ya no es solo que esta veterana socialite estadounidense sepa poco o nada sobre el tema, es que además le hace un flaco favor a todas las mujeres que sí son expertas en la materia y cuyo camino en la conquista de un hueco en este sector tan masculinizado ha sido duro.

El director de la feria, Gary Shapiro, justificó en una entrevista con la BBC que la presencia de Trump en la feria serviría para explicar la colaboración entre la industria y el Gobierno.

Sin embargo, el resultado de la intervención de la empresaria fue un discurso manido y poco innovador en el que hizo afirmaciones que cualquier adulto del siglo XXI podría haber hecho, como que “las empresas deben invertir en capacitar a su fuerza laboral en tecnología” o que “las compañías deberían fijarse más en las habilidades a la hora de contratar y menos en los títulos”.