Cómo y cuándo decirles la verdad a nuestros hijos sobre los Reyes Magos

Contar a nuestros hijos la verdad sobre los Reyes Magos es un tema tan delicado como hablarles de sexo, nunca encontramos ni el momento adecuado ni la forma de hacerlo. En parte, porque son los padres los que no están preparados para asumir que su hijo crece o por temor a que su hijo les reproche haberle mentido o incluso que termine con su ilusión por la Navidad. Pero como ese momento llegará tarde o temprano, es mejor que les pille con los deberes hechos y tomen nota de algunos consejos que los psicólogos recomiendan para ese temido momento.

¿A qué edad se lo decimos?

Más que de la edad en sí, depende del grado de madurez del niño, y no todos los niños maduran a la misma edad. Lo que sí está claro es que no deben enterarse por otra persona que no seamos nosotros, así que, en cuanto veáis que tienen la más mínima sospecha, que empieza a hacer demasiadas preguntas comprometidas o directamente os pregunta porque algún amigo se lo ha dicho, sea cual sea su edad, hay que contárselo. De lo contrario, en un futuro sentirá que le habéis traicionado y tendrá menos confianza en vosotros, algo crucial en la próxima etapa de su vida, la adolescencia.

‘Chivatos’ aparte, si los niños todavía conservan la ilusión y creen en los Reyes Magos, los psicólogos coinciden en que la edad idónea para desvelar el secreto está entre los 7 y los 11 años, aunque es raro que un niño más allá de los 9 o 10 años siga creyendo en ellos sin platearse nada. Y es que, a partir de los 7 años los niños empiezan a cerrar la etapa del pensamiento mágico, que se desarrolla entre los 2 y los 7 aproximadamente. En esa etapa los niños gozan de una creatividad asombrosa que les lleva a confundir a menudo la realidad y la ficción.

A partir de esa edad se empiezan a cuestionar muchas cosas, y una de ellas es la existencia de los Reyes Magos o, al menos, cómo actúan, cómo son capaces de llevar tantos regalos a la vez, etc. Hasta los 11 años más o menos, se desarrolla el razonamiento abstracto, por eso los expertos aseguran que es la edad idónea para hacerlo.

Cómo hacerlo

Esta es la parte más delicada, por eso es mejor que el momento no nos pille desprevenidos. Cada padre conoce mejor que nadie a su hijo, tiene sus propias creencias religiosas o no y buscará el modo de contárselo sin que se siente engañado ni que pierda la ilusión por la Navidad y los Reyes. Aún así, estos consejos pueden ayudar mucho:

•Mejor si no es en Navidad. Suele ser a época en la que más se plantean las cosas, pero si se lo contamos cuando ya ha escrito la carta a los Reyes y tiene toda la ilusión del mundo, es más probable que se sienta frustrado y triste. Deja que disfrute de sus regalos, de su ilusión, al menos, unas semanas más, así tendrá tiempo de prepararse para la siguiente Navidad habiéndolo asimilado.

•Es un secreto, no una mentira. Es normal que nuestro hijo se sienta engañado e incluso que se enfade con nosotros. Es una reacción perfectamente comprensible que deberemos aceptar y apoyar. Para que esto no ocurra o que lo haga en menor medida, podemos explicarle que no es una mentira, sino un secreto que deberá guardar con el mismo ahínco que lo hemos hecho nosotros, sobre todo con hermanos y primos pequeños o con sus amigos. De este modo, se sentirá más cómplice que engañado y sentirá que confiáis en él para mantener la ilusión de los niños más pequeños.

•Explicarles qué significan y por qué lo habéis hecho. Si les explicamos que los Reyes sí existieron de verdad, qué hicieron y el porqué de la tradición de dar regalos a los niños por Navidad, entenderán que no es una fábula sin más y no perderán la ilusión porque, en realidad, no tiene por qué cambiar nada cada año volverán a recibir los regalos de las personas que más los quieren con la misma ilusión y amor que antes.

¿Y si les escribimos una carta o un cuento?

Una forma original de desvelarles el secreto sobre los Reyes Magos puede ser escribirles un cuento o una carta. En cuanto al primero, los padres con más imaginación pueden inventarse una historia original e incluso ilustrarla. Si no se ven con talento para la escritura, en Internet hay decenas de ellos, e incluso alguno de ellos está a la venta, comoEl Secreto de los Reyes Magos: ¿Cómo consiguen repartir tanta felicidad en una sola noche?

Si optamos por escribirles una carta, algo que recomienda el psicólogo Iván Pico en su blog, esta debe estar escrita de con palabras sencillas y, a poder, ser estar redactada expresamente para él, haciendo alusiones a sus gustos, experiencias, con alguna anécdota para hacerla más amena… para los padres menos creativos, hay una versión que circula por la Red desde hace unos años. Para hacerlo más realista podemos enviarla directamente por correo y como si procediese de los Reyes Magos.

Pero, sobre todo, elijamos la forma que elijamos, debemos confiar en nuestros hijos, su inteligencia y su madurez, pues muy a menudo comprenden las cosas mejor de lo que creemos.