Tintar los cristales del coche… ¿sí o no?

Hay que reconocer que llevar las lunas o los cristales de un coche tintados da elegancia y sensación de exclusividad. Además, aparte de una privacidad innegable, este tipo de tinción de los vidrios de tu coche puede protegerte de deslumbramientos en la carretera e incluso defender tu piel de los rayos dañinos del sol.

De todas formas, antes de tintar (aunque el verbo correcto sería laminar) tus cristales, debes estar atento y cumplir una serie de requisitos para que este extra no se convierta en una desventaja, una inseguridad o incluso un motivo de sanción. La norma principal es que las ventanillas delanteras no estén tintadas y mucho menos el parabrisas. La multa podría ascender hasta los 200 euros, aunque hay algunas excepciones.

Según las informaciones de la página de la ITV, el requisito principal para que no haya problemas con las lunas laminadas es tener un certificado de homologación expedido por el fabricante y cumplimentado por el taller que las instale, si no las has pedido de fábrica. Esta documentación deberá acompañar siempre a la ficha técnica de tu vehículo y la deberás presentar cuando pases la ITV de tu coche.

Hay tres tipos de cristales tintados que puedes colocar en tu coche: los que vienen de fábrica y están homologados; las láminas precortadas, que están también aceptadas; y las móviles, que impiden subir y bajar las ventanillas. En estos últimos dos casos, su colocación tiene que seguir unos pasos determinados. Si presentan burbujas de más de dos milímetros, pierden adherencia o no están correctamente selladas podrían darte problemas para pasar favorablemente la ITV e incluso podrían multarte.

Las ventajas de los cristales tintados

1. Aunque los cristales del coche ya llevan protección contra los rayos UVA, las lunas laminadas bloquean hasta el 90% de estos rayos dañinos del sol.

2. Frenan el efecto del sol en el interior del vehículo y evitan que la temperatura se eleve cuando se estaciona al sol.

3. Al reducir la temperatura del vehículo, reducen el consumo de combustible sobre todo a la hora de usar el climatizador.

4. Evitan los deslumbramientos de noche al ser adelantado en carretera.

5. En caso de accidente, los laminados evitan que el vidrio se rompa en mil pedazos y provoque lesiones a los ocupantes o salgan despedidos.