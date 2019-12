¿Por qué mi moto no arranca? No, no siempre es la batería

No es algo habitual, pero tampoco raro, ir a arrancar la moto y comprobar que tus esfuerzos resultan en vano. Da igual que sea un scooter, un ciclomotor o una moto grande, en algún momento todas fallan. Y no, no siempre es culpa de la batería. Hay muchas más razones de mecánica muy simples por las que un vehículo de dos ruedas puede negarse a arrancar (y muchas de ellas son por un mal mantenimiento del mismo).

La primera razón puede ser la batería. Comprueba las luces de tu moto o el claxon y si observas que hay falta de potencia o que tampoco funcionan, seguramente este sea el problema. Sin embargo, si detectas que la batería no es el fallo, comprueba la bujía. Puede ser que esté dañada y que tengas que sustituirla por una nueva.

Si ninguna de las anteriores resulta ser la razón por la que no consigues arrancar tu moto, la causa puede ser una falta de mantenimiento y de limpieza. Si el carburador está sucio o el mal estado seguramente será la razón por la que el vehículo no consiga ponerse en marcha. Si también hay suciedad en el filtro del aire, está puede ser otra razón. La función de este filtro es impedir que entren partículas, polvo o tierra al motor y solo deja pasar el aire limpio. Si no está tan limpio como debería, impedirá el correcto funcionamiento del motor.

Por último, debes prestar atención al tipo de combustible que usas. No es la causa más habitual, pero si de manera cotidiana repostas gasolina de mala calidad acabará afectando al funcionamiento de tu moto. También es posible que haya entrado algo de agua en el depósito y que por esta razón el motor no consiga arrancar.

Cosas que no debes hacer

Si ves que tu moto no arranca, evita la tentación de darle al gas, ya que acabarás ahogando al motor. Una moto sufre cuando le llega más combustible del debido y no se pondrá en marcha. Espera unos minutos y vuelve a probar.

Si el problema es la batería, nunca utilices las pinzas para conectarla a la de un coche. Los sistemas de inyección de la moto son muy sensibles a los picos de tensión y podrías provocar una avería más grave. Un truco muy útil, si ves que hace amago de arrancar pero no tiene fuerza suficiente, es probar a iniciar la marcha cuesta abajo. Aprovecha el impulso de la bajada y arranca en segunda.

De todas formas, la mejor manera de evitar estas situaciones es someter la moto o ciclomotor a revisiones y llevar al día el mantenimiento. Limpiar los filtros, revisar el depósito de combustible y tener el vehículo siempre impoluto te ahorrará un susto. Sobre todo, antes de salir a carretera, es imprescindible comprar que tu moto funciona perfectamente.