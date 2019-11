Ciclomotor, motocicleta, scooter… ¿qué es qué?.

Hay que llamar a las cosas por su nombre y hay que saber distinguir si lo que quieres comprar para moverte por la ciudad es un ciclomotor o una motocicleta. Porque aunque parezcan lo mismo o pensemos que la diferencia entre estos vehículos sea meramente estética, no lo es.

En esencia, un ciclomotor es aquel vehículo a dos ruedas que tiene un motor de máximo 50 centímetros cúbicos de cilindrada y que no sobrepasa los 45 kilómetros por hora. No están considerados vehículos a motor por la Ley de Tráfico y según el Reglamento General de conductores la edad mínima para conducirlos es 15 años. Pero, cuidado, no se puede transportar a ningún pasajero hasta cumplir los 18.

Por el contrario, una motocicleta sí está considerada un vehículo a motor por la ley y está propulsada por un motor de más de 50 centímetros cúbicos. Puede superar el límite de velocidad de 45 km/h pero aumenta la edad legal para conducirlo: para obtener el carnet A1 para motos de máximo 125 cc hay que tener 16 años. Para motocicletas de mayor cilindrada, será obligatorio tener 18.

Además, con un ciclomotor está prohibido circular por autopistas o autovías y tan solo se podrá conducir por carreteras convencionales o poblados. Sin embargo, una motocicleta puede transitar por cualquier tipo de vía. Para distinguir uno de otro, hay un truco muy sencillo: mirar de qué color es su matrícula. Los ciclomotores llevan una amarilla mientras que la placa de las motos es blanca.

Y los scooters, ¿qué son?

Un scooter no es ni una moto ni un ciclomotor. Puede ser ambos, eso sí, ya que los hay con diversas potencias de motor y, por tanto, pueden estar catalogados en una categoría u otra. Sencillamente, un scooter es un vehículo a dos ruedas sobre el que puedes sentarte como si de una silla se tratase. Es decir, no hay que pasar la pierna por encima del vehículo ni colocarse a horcajadas como con otros modelos de moto.

En cuanto a mecánica se refiere, suelen tener una transmisión sencilla y cómoda a través del manillar y en la actualidad la mayoría de modelos incorporan un sistema de transmisión automática. Scooters los hay de todos los modelos, cilindradas y precios que van desde pequeños clásicos como la Vespa hasta mega scooters como la BMW 650 GT.