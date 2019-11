¿Por qué el ‘leasing’ es una buena opción para tener coche?

Quieres comprarte un coche nuevo pero no estás seguro del modelo. Puede ser que no tengas suficiente presupuesto para hacer frente a todos los gastos derivados de la compra de un vehículo. O, simplemente, que no sepas si vas a permanecer mucho tiempo en el mismo país y luego sea difícil trasladar tu coche hasta el nuevo país de residencia.

Si estás en alguna de estas situaciones, entonces el ‘leasing’ es para ti. El ‘leasing’ es una modalidad híbrida entre alquilar y comprar un coche, por así decirlo. Se firma un contrato con unas cuotas mensuales y una duración durante la cual puedes disfrutar el coche y decidir al final si comprarlo, cambiar el modelo o incluso acabar el contrato.

Ventajas e inconvenientes

Hay dos tipos de ‘leasing’: abierto y cerrado. El primero obliga a la compra del coche al final del contrato y el segundo no. Esta última opción suele ser la más cómoda si eliges un coche de ‘leasing’, pero hay características de contrato para todos los tipos.

Las ventajas económicas de esta modalidad son, en comparación con la financiación para la compra del coche, cuotas más bajas y un pago inicial cero. No tendrás que hacer frente a gastos de matriculación y otros impuestos a no ser que compres el coche al final del contrato pero sí que el seguro y las averías corren a tu cuenta.

Por otro lado, el ‘leasing’ es una opción perfecta para aquellos que quieren cambiar de coche a menudo. Los coches de ‘leasing’ son nuevos y se cambian cada aproximadamente 4 años, con lo que reducirás las posibilidades de averías. Aunque, recuerda: realmente no eres dueño del coche a no ser que quieras adquirirlo al final.

Por último, el ‘leasing’ es desgravable para autónomos y empresas entre otras ventajas fiscales. Aunque seas un particular, si estás buscando un coche nuevo y no estás seguro sobre cómo financiar tu compra, el ‘leasing’ puede ser tu opción ideal.