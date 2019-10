10 consejos para evitar riesgos cuando empleamos las tecnologías

Existe una importante falta de conocimiento en torno a la ciberdelincuencia. Los usuarios estamos confusos y no sabemos, en muchas ocasiones, qué hacer. Una reciente encuesta dice que más de la mitad (el 55%) de los consumidores no saben cómo prevenir y evitar los ciberdelitos. De hecho, la mayoría reconocen que no toman las medidas de seguridad básicas.

Pongamos algo de nuestra parte. Hagamos caso, por ejemplo, de los consejos del Centro Criptológico Nacional (CCN). Se trata de un decálogo de recomendaciones con el fin de ayudar a adoptar buenas prácticas en el empleo de la tecnología.

Estas pautas, dice el CCN, "pretenden ayudar a todos los usuarios a crear una primera esencial barrera de protección frente a ciberamenazas". Entre ellas, saber que un teléfono móvil puede ser rastreado aún estando apagado (interesante ahora que el INE ha anunciado que estudiará los desplazamientos de nuestros móviles durante 8 días).

Estos son sus 10 consejos básicos: