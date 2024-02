Zendaya incendia internet con una armadura robótica repleta de transparencias

Anoche Zendaya se convirtió en leyenda. No es una de las actrices más cotizadas del momento, también se ha convertido en un icono de moda que pasará a la historia, como Audrey Hepburn, Marilyn Monroe, Brigitte Bardot o Jane Birkin. Sus trabajos como modelo y los looks con los que se presentan en la alfombra roja la convierten en una de las mujeres jóvenes más influyentes del momento, siendo capaz no solo de crear las tendencias más inverosímiles, sino también de defender los looks completamente imposibles.

En esta gira de presentación de Dune 2, película que protagoniza junto a Timothée Chalamet, la actriz nos ha fascinado día tras día con estilismos vanguardistas sacados de las mejores pasarelas, o bien hechos a medida con modificaciones que superan con creces los diseños originales. Hace unos días mencionamos que, de no dedicarse a la actuación, su otro trabajo sería una de las 'top models' del momento y no para de demostrárnoslo en cada aparición pública.

Hace tan solo unos días, en México, desató la locura con uno de los escotes más llamativos y sorprendentes que había llevado hasta el momento, en un look 'custom' de Bottega Venneta formado por un jersey de corte 'underboob', que dejaba la parte de abajo de su pecho al descubierto.

El look más impactante de Zendaya

Sin embargo, anoche, en la premiere de Londres, nos dejó completamente sin habla, con un estilismo robótico lleno de transparencias y de inspiración 'vintage', llevando uno de los looks más arriegados, pero impresionantes, hasta la fecha.

Zendaya en la premier de 'Dune 2' en Londres

Se trata de una armadura metálica que Mugler presentó al mundo en su colección de Alta Costura otoño/invierno de 1995, y que en aquel momento paralizó la industria de la moda. Aunque el diseño original incorporaba un casco que, en cierto sentido, recordaba al hombre de hojalata de El mago de Oz, Zendaya ha preferido prescindir de él para lucir su peinado de efecto mojado.

Este traje de efecto desnudo combina partes metálicas con transparencias, que dejan al descubierto brazos, piernas y abdomen, aunque también sorprende mostrando el pecho y glúteos. A la actriz siempre le ha gustado jugar con las transparencias, aunque nunca ha llegado a mostrar más de lo que quería y, en este look, podemos ver cuál es su secreto: un 'body' que se mimetiza con el color de su piel.

En cuanto a su look 'beauty', ha preferido dejarlo al natural para ceder todo el protagonismo a la pieza de Mugler, llevando el pelo recogido en un moño bajo con efecto 'wet' y una piel extra jugosa, parecida a la que nos presentó Maison Margiela en su último desfile de Alta Costura.

Con todos estos estilismos, cada día nos deja más claro que su futuro en el mundo de la moda es muy prometedor y no nos extrañaría verla en un par de años desfilando en las pasarelas de los diseñadores más exclusivos, siendo coronada como una de las grandes musas de la industria del siglo XXI.

