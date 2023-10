Zendaya deslumbra con el escote más imposible (e incómodo) en el desfile de Louis Vuitton

La Semana de la Moda de París atrae la atención tanto de los amantes de este mundo como de las 'celebrities' internacionales, que no se pierden los desfiles tanto de sus firmas favoritas como aquellas de las que son imagen. Esta edición nos ha dejado un 'front row' con looks que queremos imitar y otros algo desastrosos, aunque ninguno igualable al que llevó Zendaya para la presentación de la colección Primavera/Verano 2024 de Louis Vuitton.

La actriz de Euphoria ha disfrutado de un verano muy tranquilo pese a los rumores de compromiso con Tom Holland. Aunque no suele ser muy activa en redes sociales, por su cumpleaños nos sorprendió con una impresionante foto por el día de su cumpleaños, luciendo un arriesgado conjunto con microbikini de brillantes de Collina Strada y, hasta ayer, no se ha hablado de otra cosa.

Este lunes fue el desfile de Louis Vuitton en la fashion week francesa, donde Zendaya se presentó para poder disfrutar de él en primera fila. Como imagen de la firma, su aparición era una de las más esperadas, llegando con un look de infarto inspirado en el vestido más sexy de los 90.

La artista se paró en el 'photocall' para posar con un impresionante look de la firma: un vestido blanco de tirantes que abrazaba su silueta e incorporaba una cremallera abierta hasta el torso para crear un profundo y peligroso escote en 'V' justo por encima del ombligo, además de una abertura frontal en la falda que llegaba hasta la parte de arriba del muslo.

Zendaya en el desfile de Louis Vuitton SS24 Getty Images

Este vestido digno de alfombra roja recuerda al emblemático look de Elizabeth Hurley en 1994, de color negro y sujeto con imperdibles estratégicamente colocados firmado por Versace, que llevó al estreno de Cuatro bodas y un funeral junto a Hugh Grant, su pareja de entonces y protagonista de la película.

Si bien no se trata del mismo 'outfit', la esencia de ambos vestidos es la misma: una prenda asegurada por unos gruesos accesorios dorados para que no se caiga y ceñido extremadamente al cuerpo, creando un estilismo bastante arriesgado.

El look más incómodo de la fashion week

Si bien ha sido un posado que ha dejado a medio mundo impresionado, sus aberturas tan pronunciadas eran demasiado para Zendaya, que no dejaba de acomodarse el vestido cuando podía para asegurarse que no se veía nada.

Si bien muchas famosas confían en los diseñadores para que les consigan el look que más impacto generen, a veces estas elecciones arriesgadas no suelen ir en consonancia con el estilo de estas celebridades, resultando en looks en los que las podemos encontrar visiblemente incómodas con su ropa, aunque en el 'photocall' saben disimularlo a la perfección.

