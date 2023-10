Karol G sorprende con un look futurista de vestido metalizado y ajustado

Dentro del panorama de la música urbana, Karol G es una de las artistas que más está triunfando, tanto en Latinoamérica, su procedencia, como en España. Su estilo rompedor y su carácter de mujer empoderada conquista tanto a mujeres como a hombres de todo el mundo. Es por ello que su éxito profesional le lleva a no perderse los principales eventos y este fin de semana ha brillado en la gala Business of Fashion 500 en París, y ha aprovechado para disfrutar de la ciudad con un look único, original y sexy.

La cantante de origen colombiano ha impactado en Instagram con un espectacular vestido metalizado, que es una de las tendencias que más triunfa esta temporada de otoño-invierno, ya sea en plateado o dorado. Sin embargo, Karol G prefirió la tonalidad plata para su estilismo más "futurista": un vestido superajustado largo, de tirantes, con escote redondo.

En la instantánea que la cantante ha publicado en Instagram aparece posando con vistas a la Torre Eiffel y una pose muy sexy a juego con el look. "Las noches siempre son bonitas en París pero hoy mi cita era mi papá", escribía Karol G en la publicación, confirmando que a su viaje a la capital francesa le ha acompañado su padre.

Tal y como se puede apreciar en el carrusel de fotografías que la colombiana ha compartido, este impresionante vestido lo ha combinado con unas sandalias plateadas, creando así un look monocolor muy moderno.

Como 'beauty look', destaca su característica melena suelta rubia con puntas rosas con el desfilado en la parte delantera de la misma, así como un maquillaje con 'gloss' rosa en los labios.

