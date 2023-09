Más allá de las sandalias: las 10 zapatillas deportivas que puedes llevar sin pasar calor

¿Se puede ir cómoda y fresquita a la vez? Por supuesto que sí. Te sorprenderá saber que hay más alternativas a las sandalias de tiras que las 'ugly sandals' para no ir descalza cuando hace más de 30 grados, algo muy habitual de julio a septiembre (incluso octubre) en España. Tu salvación serán esas 'sneakers' fresquitas y llenas de color que combinan con tus vestidos, faldas y bermudas favoritas.

Las zapatillas deportivas son un calzado en tendencia capaz de renovarse temporada tras temporada adaptándose a las necesidades de cada estación. Durante el verano, las 'sneakers' preferidas de las 'insiders' de moda son aquellas que dejan respirar el pie por su estructura de red, los diseños coloridos y por supuesto las sencillas y atemporales blancas, indispensables en todo momento. Cumpliendo con todos esos requisitos, echa un vistazo al top diez de zapatillas que van a sustituir sin piedad a cualquier sandalia.

Diez zapatillas deportivas de verano

Zapatillas deportivas capaces de sustituir tus sandalias Veja

El minimalismo de un diseño en blanco es la mejor manera para introducirte en este top diez deportivas de verano. Pertenecen a la marca Veja, son el modelo 'Esplar Leather White' y su particularidad frente a otras de la casa es que llevan las icónicas V laterales en vacío, solo vienen marcadas por un ligero pespunte. ¿Con qué combinarlas? Con todo, prueba y acertarás de pleno, de ahí que sean una muy buena inversión. (Precio: 130 €).

Zapatillas deportivas capaces de sustituir tus sandalias Zara

Zara se ha atrevido a recrear un clásico de Adidas en clave asequible y personalizable. Se trata de unas zapatillas de suela bastante plana, con cubierta de ante, en este caso en azul e iniciales personalizadas en el lateral o la lengüeta en metálico. Combinables con bermudas vaqueras y camisetas sencillas, o para acompañar vestidos más elaborados y rebajar su elegancia. (Precio: 39,95 €. Ref. 5430/210).

Zapatillas deportivas capaces de sustituir tus sandalias Adidas

Inimitables. Así es este modelo de Adidas en el que invertirán las 'insiders' coleccionistas de zapatillas deportivas porque son de lo más originales. Sobre la cubierta blanca se posicionan detalles en azul bebé, naranja suave y flores verdes en relieve. Un indispensable para elevar tus estilismos sencillos o monocolor. (Precio: 110 €. Ref. RIVALRY LOW).

Zapatillas deportivas capaces de sustituir tus sandalias Coolway

El verano es la época perfecta para arriesgar con los colores. Los diseños de Coolway con su aire vintage, personalizados a mano de unidades limitadas, son lo que necesitas para diferenciarte los días de calor. Efecto desgastado y envejecido sobre azul vaquero, con detalle rojo en el talón y cordones blancos, combínalos con faldas de satén o vestidos lenceros románticos y elegantes para convertirlos en una prenda del día a día. (Precio: 95 €. Ref. Goal Craft).

Zapatillas deportivas capaces de sustituir tus sandalias Alex Arigato

Si hay unas deportivas que no pueden faltar en tus días de calor de 2023, son estas firmadas por Alex Arigato que sintonizan con la fiebre por el rosa desatada por Barbie. Su cuerpo es semitransparente, transpirable, y en él combinan tantos tonos rosados como imagines. Solo necesitarás de un vestido blanco para verte espectacular o un 'total look pink' si quieres verte superextravagante. (Precio: 310 €. Ref. F1061001).

Zapatillas deportivas capaces de sustituir tus sandalias Hoff

Para las que ven difícil comprometerse con un color, Hoff tiene la salvación con estas zapatillas que forman parte de la colección otoño invierno 2023 pero que ya está disponible para alegrarte el verano. Buscando inspiración en el arcoiris, han sido diseñadas por la artista mexicana Minerva, famosa por su conexión con la naturaleza. Son una invitación al atrevimiento; así pues, combínalas con todo aquello que te inspire. (Precio: 115 €. Ref. Jungle).

Zapatillas deportivas capaz de sustituir tus sandalias Reebok

Recuperando el minimalismo blanco del inicio de este top diez zapatillas deportivas de verano, en esta ocasión sumamos un detalle a color discreto con Reebok y su modelo 'Glide Ripple' con dos bandas en color verde menta en los laterales. Mi recomendación es que sean tu comodín para aquellos pantalones estampados más llamativos que lleven como paleta dominante los tonos fríos. (Precio: 42 €. Ref. Glide Ripple)

Zapatillas deportivas capaces de sustituir tus sandalias New Balance

No hay ranking de zapatillas indispensables de verano que se precie, que no incluya un modelo de New Balance. Son las más deseadas por las prescriptoras de moda y por coleccionistas de 'sneakers' hasta el punto de agotar los modelos más icónicos. Sin embargo, esos no son los únicos que merecen la pena. La novedad es el '610v1', en verde, blanco y suela track negra, con su aire runner y su cuerpo ultra transpirable, para combinar con los estilismos más femeninos creando el gran contraste. (Precio: 130 €. Ref. 610v1).

Zapatillas deportivas capaz de sustituir tus sandalias Superga

Tener gustos minimalistas no es sinónimo de aburrido. Superga, que es una de las firmas más codiciadas por las 'royals' a la hora de elegir zapatillas deportivas, es conocida por su línea sencilla pero en continua reinvención. El modelo unisex '2750' en su versión luminosa con cubierta de purpurina plateada no deja de ser un clásico capaz de combinar con todo tu vestidor con un toque de distinción. (Precio: 75 €. Ref. S001820).

Zapatillas deportivas capaz de sustituir tus sandalias Victoria

Futuristas e inspiradas en la noche, el top diez de zapatillas de verano lo cierra la firma de calzado español con un diseño patchwork con una piel metalizada brillante como protagonista. Es ideal para los estilismos nocturnos en los que quieras rescatar tonos oscuros como el negro o los violetas. (Precio: 69,90 €. Ref. 1136105-30).

