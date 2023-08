Zapatos de tacón elegantes y sofisticados: MaryPaz tiene lo que buscas

La búsqueda de la sandalia perfecta es como la del vaquero: te pasas media vida hasta que das con ella, y a partir de aquí, no te la quitas. Te sientes como si hubieras encontrado un tesoro. Una sensación que adquiere más importancia cuando te crees la Cenicienta al probarte el zapato que te salvará de toda la temporada de eventos.

No hay mejor sensación que tener la seguridad de que no te van a doler los pies, subida a un tacón. Nos atrevemos a afirmar, que es el sueño de muchas, si no quieres que te arruinen una fiesta e incluso, hasta tu boda.

¿Cómo elegir un zapato de tacón cómodo?

Si te gustan las plataformas, mejor, ya que conseguirás aguantar con ellas muchas más horas.

Escoge tu número, siempre. En este sentido hay que ser flexible, es decir, no siempre usamos el mismo número de pie, sino que depende del tipo de calzado.

. En este sentido hay que ser flexible, es decir, no siempre usamos el mismo número de pie, sino que depende del tipo de calzado. Un tacón ancho gana la batalla a uno fino. Aunque los últimos estudios apuntan que algunas mujeres prefieren el tacón fino, cuando se trata de eventos, la cosa cambia. Puede resultar igual de sofisticado decantarse por un zapato con tacón ancho.

MaryPaz tiene lo que buscas en su nueva colección

Desde sandalias con plataforma hasta el clásico salón, he aquí siete opciones que te salvarán de más de un apuro. ¡Ah!, y todas rebajadas.

1. En honor a Dorothy, 'prota' del 'Mago de Hoz'

Sandalia en rojo, con tacón 'kitten'. MaryPaz.

Sandalia cruzada, en ante rojo, con tacón 'kitten' y pulsera al tobillo. Un modelo que puedes combinar con un pantalón tipo 'baggy'. Si te gustan, hay tallas disponibles desde el 36 al 41. (Precio:15,99 €. Ref: 88003)

2. A tiras, tipo 'mule'

Sandalia tipo mule, con detalle de tiras. MaryPaz.

Sandalia multitiras, en napa negra con tacón ancho, modelo 'kitten'. Un modelo que podrás lucir, tanto de día (para ir a la oficina) como de noche, con un minivestido. (Precio:23,99 €. Ref: 88013).

3. Sandalia metalizada

Sandalia plateada, con cuerdas al tobillo. MaryPaz.

Sandalia de fiesta plateada, de efecto piel, con tiras para atar al tobillo y una pequeña plataforma. Un modelo perfecto para romper un 'total look' monocolor. Se trata de una de las tendencias del próximo verano en cuanto a calzado. (Precio: 11,99 €. Ref: 87895).

4. En uno de los colores del verano

Sandalia de plataforma 'XL', con tiras y pulsera al tobillo. MaryPaz.

Sandalia de plataforma 'XL', confeccionada en ante, de color morado, tacón alto ancho, pulsera al tobillo y tira ancha en la parte delantera. Una versión perfecta para lucir con un vestido de lino blanco, de corte midi. (Precio: 19,99 €. Ref: 94767)

5. Salón con acabado en punta

Salon con tacón geométrico, perfecto para llevar con un vaquero. MaryPaz.

Zapato de tacón alto, destalonado, de efecto ante, acabado en punta y cierre mediante pulsera al tobillo. Un modelo que puedes lucir con un total look en blanco, beige o naranja, para romper con la monocromía. (Precio: 9,99 €. Ref: 94569).

6. Salón metalizado

Salón metalizado, con tacón 'kitten', destalonado, y pulsera al tobillo. MaryPaz.

Zapato de tacón 'kitten' fino, destaponado y pulsera al tobillo. Teñido en uno de los colores de la temporada, el plateado, puedes lucirlo con una camiseta básica blanca y unos vaqueros de corte al tobillo. (Precio: 15,99 € /Ref: 94535)

7. Salón bicolor

Salón bicolor con taconazo, perfecto para una cena de gala. MaryPaz.

Salón de taconazo fino, destalonado, pulsera al tobillo y con una altura de 10 cm. La clave, su punta pintada en negro. Es un modelo perfecto para quienes quieran ganar unos centímetros de más. (Precio: 15,99 € /Ref: 94551).

