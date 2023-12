Vuelven los acolchados: estos son los abrigos más bonitos de las rebajas de Cortefiel

Ni las gabardinas ni los abrigos de paño. Ni siquiera las propuestas de borreguito que no hemos parado de ver este año. Si hay una tendencia a la que todas deberíamos sumarnos es a la de los abrigos acolchados que, un invierno más, han vuelto para asegurarnos calor, comodidad y mucho estilo. Modelos tipo plumas que combinan con cualquier prenda, desde faldas de satén a pantalones pitillos, que se convierte en un básico de fondo de armario asegurado.

También conocidos como anoraks, estos abrigos tuvieron una temporada en la que muchas los relacionamos con la ropa deportiva. Sin embargo, las insiders han sabido recuperarlos para llevarlo con mucho estilo y, sobre todo, versatilidad. Por eso, se han convertido en una de las prendas favoritas en las que invertir en las rebajas de enero; y, ahora, en Cortefiel, ya hay varios modelos con descuentos y hasta a mitad de precio.

Abrigos de plumas con descuento en las rebajas de enero

Este anorak de efecto piel apuesta por uno de los colores tendencia: el cereza. Cortefiel

Con el corte a la cadera y entallado para que el acolchado no aporte demasiado volumen al tronco, este anorak de color cereza con un descuento del 53% es una de las propuestas más bonitas del catálogo de Cortefiel. Y no solo por su color, que es tendencia, también por el efecto piel y por el relleno térmico que, sin embargo, no le resta ligereza. (Precio: 59,99 €. Ref. 6616760)

Está disponible en tres colores: blanco, verde y negro. Cortefiel

Disponible en tres colores pero ya no en todas las tallas (el descuento del 50% está logrando que vuelen las unidades), este plumas largo y con capucha es un básico del fondo de armario. Nos encanta porque está relleno de pluma y plumón y por su acabado repelente al agua que le confiere una protección duradera. (Precio: 79,50 €. Ref. 6616752)

Está relleno de pluma y plumón para dar mucho calor. Cortefiel

Uno de los requisitos que muchas buscan en un anorak es el largo: cuando más, mejor, ya que así nos aseguran el máximo confort. Para ellas es este modelo a mitad de precio, disponible en negro y crudo, que es perfecto para los días de frío y lluvia: el tejido repele la humedad y protege del viento al tiempo que abriga. (Precio: 84,50 €. Ref. 6616754)

Esta cazadora de Thermolite es reversible. Cortefiel

Con un diseño reversible que además podemos encontrar en tres colores (amarillo, negro y arena), esta cazadora acolchada dos en uno, para combinar según elección, es una de las prendas más divertidas y bonitas del catálogo de rebajas de Cortefiel. Y, sí, también de las más abrigadas: está confeccionada con relleno ultraligero térmico Thermolite reciclado. (Precio: 44,99 €. Ref. 6616736)

