Nuria Roca, Sara Carbonero, Isabel Jiménez lo confirman: los chalecos de borreguito son tendencia para este invierno

La primavera pasada se convirtieron en la prenda más buscada, deseada y, como no, comprada. Los chalecos, desde los más clásicos a los estampados, se adueñaron de los armarios de la mayoría, puesto que son cómodos, elevan cualquier look y combinan con todo, desde unos pantalones vaqueros a un vestido midi con aires boho. Una propuesta que hacía años que no se popularizaba y que, incluso, llegamos a pensar que sería pasajera.

Sin embargo, con la bajada de las temperaturas y la inminente llegada del invierno, los chalecos han sabido reconvertirse para abandonar los colores claros y los tejidos suaves por propuestas más calentitas. Así, el pelo y el borreguito se han convertido en sus aliados y, también, en los de las que ya han cazado esta tendencia. Nuria Roca, colaboradora y mano derecha de Pablo Motos en El Hormiguero es una de ellas.

La presentadora ha escogido un chaleco vaquero forrado de borreguito como nueva adquisición para su armario: una prenda versátil y divertida que, según muestra en Instagram, es ideal para acudir al trabajo. Una propuesta con mucha personalidad que, tal y como ha demostrado Nuria Roca, sienta de maravilla con unos pantalones vaqueros, botas y sudadera.

También Sara Carbonero se ha rendido a esta prenda sin mangas, pero muy calentita, aunque dándole el toque boho que tanto la caracteriza. La periodista ha compartido en Instagram un look con chaleco con interior de borreguito (una imitación más natural de la lana), pero de corte largo, que sienta de maravilla con vestidos fluidos.

La propuesta de la periodista es, como no, de su marca Slowlove, fundada junto a su amiga Isabel Jiménez, a quien también hemos podido ver en su cuenta de Instagram luciendo este modelazo, aunque combinado con un cinturón para restarle algunos centímetros y darle un aire más elegante.

Tres pruebas inequívocas de que los chalecos de borreguito van a ser una apuesta segura de la temporada de invierno y que nos invita a buscar los modelos más bonitos para que nosotras también podamos incluirlo en nuestro armario.

Los chalecos de borreguito más bonitos del invierno

La capucha, al estilo trenca, es uno de nuestros detalles favoritos. Cortefiel

De ante marrón, con forro visible de borreguito y con capucha, este chaleco se inspira en las trencas clásicas, pero con un toque más sofisticado, siendo una propuesta ideal para ir al trabajo. Tiene bolsillos laterales y la largura, por encima de la rodilla, es perfecta para afrontar los días más fríos del invierno.

El color intenso le da un toque llamativo y perfecto para elevar unos vaqueros clásicos. Springfield

Lejos de las propuestas anteriores, más allá de la apuesta por el borreguito, esta prenda en morados es perfecta para las que buscan darle un toque de color a su armario. Nos gusta por el corte oversize y por la largura, perfecta para lucir unos buenos vaqueros.

Al ser de color blanco, combina con todo. Springfield

Y del color intenso morado anterior al blanco de esta propuesta tan invernal y cálida que, gracias al cinturón, tiene un toque diferente y elegante que recuerda al de las gabardinas. Un chaleco de borreguito muy versátil al que, sin duda, sacaremos mucho partido durante los próximos meses.

