Violeta Mangriñan demuestra que un conjunto blanco de encaje es el básico más romántico del verano

Hace unos días, Violeta Mangriñan se convertía en el foco de la polémica entre las "swifties" por tener el privilegio de acudir a uno de los exitosos conciertos de Taylor Swift en Madrid y estar sentada en el suelo del VIP en vez de darlo todo como sus compañeras. Sin embargo y, aunque lo suyo no es el pop country, no tiene ninguna duda a la hora de mostrarnos las tendencias que arrasarán en verano.

Violeta Mangriñan con look blanco de encaje @violeta

La reina del té matcha (que pronto abrirá su propio establecimiento de esta bebida en el barrio de Salamanca de Madrid) se ha ido a Alicante junto a otras influencers como Rocío Osorno, al evento de la semana: el viaje con la firma de joyitas Pandora para presentar su nueva colección de verano: 'Essence'. Entre atardeceres de cuento, planes dignos de envidiar y mil y una fotos, nosotras no hemos podido centrar nuestra atención en otra cosa que no fuera el look más ibicenco de Violeta Mangriñán.

El look ibicenco más en tendencia de Violeta Mangriñan

La influencer compartía a través de su perfil de Instagram el outfit efecto tipazo más romántico del verano. Escogía un total look blanco de encaje que nos ha conquistado, con blusa con volantes y escote en pico, que disimula barriga, y pantalón acampanado (al igual que las mangas de la blusa) con toque boho, que potenciaba un montón su silueta. Un estilismo que remató con un bolsito blanco de Miu Miu y unos pendientes de aro dorados y con el que nos ha dejado claro que el encaje es un básico este verano.

Violeta Mangriñan con look blanco de encaje @violeta

Ya nos lo dejaron claro en sus últimas pasarelas de Primavera/Verano, firmas como Valentino y Dolce Gabbana: el encaje con toque romántico sería el protagonista del verano. Se trata de un tejido muy versátil, con un toque clásico y vintage pero, al mismo tiempo, con un aire moderno y atrevido. Además, es muy fácil de adaptar a cualquier estilo de mujer y plan, ya que podemos combinarlo con complementos dorados para un plan más especial, o relajarlo con unas botas cowboy, por ejemplo, para un festival.

El conjunto de Zara perfecto para replicar el look de Violeta Mangriñan

Hemos ido de compras a Zara para darte las claves con las que imitar el look de la influencer. Fíchalo para triunfar en verano.

Camisa corta encaje de Zara, 25,95€ Zara

Pantalón cropped encaje de Zara, 35,95€ Zara

Sandalia piel tacón tira tubular de Zara, 49,95€ Zara

Bolso soft hombro cadena de Zara, 29,95€ Zara

