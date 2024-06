Pilar Rubio demuestra en Instagram que el bikini se lleva desparejado este verano y vuelve a incendiar las redes: "Espectacular"

Ni posados de Ana Obregón ni 20 de junio, ahora quien inaugura el verano es Pilar Rubio con su colección de bañadores. La presentadora, 'influencer', colaboradora y un largo etcétera, lleva colaborando con Selmark desde hace años para lanzar al principio de cada temporada estival una serie de bikinis y bañadores con colores y estampados que siguen las últimas tendencias y de los que, por supuesto, ella misma es imagen.

Este 2024, lo que más abundará en playas y piscinas serán los estampados tropicales —como no—, que competirán con el 'animal print' de leopardo, el crochet, las lentejuelas y los arcoíris. En cuanto al diseño, vuelven con fuerza los tops de triángulo, las braguitas minimalistas, altas, 'cut-outs' y detalles más interesantes como los escotes asimétricos.

Algunas de estas opciones las podemos encontrar en el catálogo de Selmark, sin embargo, en su Instagram, Pilar Rubio nos ha dejado una idea que probablemente no pararemos de copiar este verano, ya que no solo nos ahorra mucho espacio en la maleta, sino que ahora nuestro armario se multiplica hasta el infinito.

En su perfil —donde acumula más de 11 millones de seguidores—, la presentadora nos da ideas tanto para nuestras rutinas de ejercicio y presumir de 'tipazo' como ella, como inspiración con un toque atrevido para nuestros looks y, parece ser, que con la moda de baño quiere hacer lo mismo.

Apoyada sobre una tabla de surf, Pilar Rubio posaba con uno de los conjuntos de su colección, aunque le dio un giro. Para la parte de arriba se puso un sujetador de triángulo en rosa fucsia, no obstante, en lugar de escoger unas braguitas del mismo color, se puso las azules, creando un contraste bastante interesante.

Si seguimos su ejemplo, no solo tendremos muchos más looks con los que darnos un chapuzón, también nos quedaremos con la versión más original de nuestros bikinis, haciendo que no nos cansemos de llevarlos y estrenando un nuevo conjunto cada día.

Por supuesto, sus seguidores no han perdido la oportunidad de comentar la foto de la presentadora, con comentarios como "espectacular", "figura perfecta", "una diosa" o "no hay mujer más maja y bonita en este mundo...", entre muchos otros.

Adiós al 'matchy matchy'

Si desde hace unas cuantas temporadas lo que triunfaba era el 'color block', parece que este verano vamos a optar por combinar colores complementarios. La primera pista nos la dio Taylor Swift en su gira europea del Eras Tour, cuando en lugar de salir con los looks de siempre, comenzó a intercambiar los tops, las faldas e incluso las botas.

Ahora, Pilar Rubio toma el testigo y nos anima a apostar por el color y los looks llamativos. ¿Será este el nacimiento de una nueva tendencia para este verano?