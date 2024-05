Violeta Mangriñán responde a las críticas que ha recibido por ir al concierto de Taylor Swift: "De verdad que no entiendo el revuelo"

La gira The Eras Tour es uno de los eventos del año y muchos famosos acudieron al primer concierto de Taylor Swift en Madrid, y entre ellos, Violeta Mangriñán, que fue invitada por una marca. La influencer se presentó en el Estadio Santiago Bernabéu junto a su hermana, Lili Mangriñán.

Esto ha indignado a las swifties, que han criticado que varios creadores de contenidos que no son fans de la cantante hayan ido al concierto solo porque la cantante está de moda. A muchos les ha molestado especialmente la actitud de la exconcursante de Supervivientes, a la que vieron sentada gran parte del espectáculo y sin entregarse totalmente al show.

La valenciana ha leído todas estas críticas y ha querido defenderse de las mismas con un vídeo de TikTok en la que ha asegurado que cualquier persona que estuviese en su situación también habría aceptado la invitación, aunque no fuera fan de la cantante de Love Story.

"He ido a muchos conciertos a lo largo de mi vida, como al de Maluma, al de Aitana, al de Ana Mena... sin ser superfan de la persona que está cantando. Fui al concierto de Maluma porque me gustaban algunas de sus canciones, paso un buen rato y me vuelvo a mi casa", ha aclarado la influencer.

"En este caso, me han invitado y evidentemente he ido. ¿No he estado todo el rato bailando? No. Uno: porque no me encanta bailar. Dos: porque me dolían los pies. Y tres: ¿y si me quiero sentar todo el rato, qué pasa?", ha explicado molesta la extronista de Mujeres y hombres y viceversa.

Además, ha añadido que le parece lamentable que cause tanta controversia el hecho de que ella haya ido al concierto y no la "tragedia mundial que está pasando a kilómetros de este país".

"De verdad que no entiendo el revuelo", ha continuado diciendo la empresaria. Por otra parte, también adelantó que iba a ir a más conciertos: "También decir que voy a ir al concierto de Karol G porque me han invitado, por si me queréis ir hateando ya".