Vicky Martín Berrocal confirma que un vestido negro es el que te salvará tus looks de invitada

Desde que Coco Chanel hizo del color negro el más elegante de todos, no hay ni un solo acontecimiento en el que no lo veamos en alguna de las invitadas. Aunque en las galas de premios es el predominante (sobre todo en España), para las bodas no solía estar muy bien visto, pero con el paso de los años, las tradiciones y la etiqueta van cambiando.

El negro es sobriedad y, por tanto, el color perfecto para un vestido de invitada. Entre las ventajas de vestir con este tono tan oscuro, es que es muy fácil de combinar, nunca pasa de moda (por lo que lo tendremos en nuestro armario durante años y es atemporal), es elegante y le aporta ese toque justo de sensualidad. Por ello es uno de los colores favoritos de las mujeres más admiradas de la alfombra roja, como por ejemplo Angelina Jolie.

Quien también conoce los beneficios de llevar negro es Vicky Martín Berrocal, como no para de demostrar en su cuenta de Instagram con multitud de looks de este color tiñendo sus vestidos, blusas, camisetas y trajes.

La diseñadora publicó en su cuenta una foto con un vestido de tirantes y escote corazón que nos dejó a todos impresionados. Aunque Berrocal no cuenta de dónde es, nos hemos dado cuenta de que es una opción ideal para nuestro próximo look de invitada.

Vicky nos ha inspirado con una silueta totalmente favorecedora que enmarca el pecho, lo levanta y reduce varios centímetros de cintura gracias a la fluidez de la falda. Finalmente, el look lo ha completado el look con unas sandalias de tacón doradas de Dolce & Gabbana y accesorios en plata.

Vestidos negros para ser la invitada perfecta

Si tú también te has enamorado del vestido de la diseñadora y quieres que sea tu próximo look de invitada, hemos seleccionado algunos modelos con los que brillarás en cualquier ceremonia sin tener quebraderos de cabeza a la hora de buscar el conjunto perfecto.