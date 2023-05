A estas alturas del año, estamos deseando que llegue el momento de tumbarnos al sol, de estrenar la silla de playa reclinable (¡y con bolsa térmica incluida!) y de terminar la jornada oliendo a sal y a arena. Y es que las vacaciones empiezan a estar más cerca de lo que pensamos. Durante estos días festivos en los que el mar se convierte en nuestro mejor compañero, las exigencias estilísticas se relajan, aunque sin desatender las tendencias swimwear que, para este año, se centra en el barbiecore (que ya adelantó Cristina Pedroche en su escapada a Dubái a principios de año), el cut out y el brillo.

El traje de baño no es la única prenda que debemos considerara para bajar a la playa, puesto que la moda beachwear nos da la excusa perfecta para tener ropa preciosa con la que acercarnos a la orilla del mar... ¡pero también poder terminar la jornada en el chiringuito! Puesto que, si algo nos gusta de la costa, es que las noches en la playa pueden terminar con un cóctel en la mano bailando bajo la luz de la luna. Los caftanes son una de la prenda estrella para el primer propósito, pero no son tan ideales para las citas nocturnas improvisadas (¡o no!).

Para esas opciones versátiles, nos decantamos por los vestidos de playa con personalidad propia y presencia para poder lucirlos también si la jornada se alarga hasta el amanecer. Bajo estas líneas hemos seleccionado cinco propuestas que te van a encantar y que vas a convertir en tus básicos de beachwear.

Cinco vestidos para la playa (¡y el chiringuito!)

Con flecos y espalda al descubierto. Los flecos son tendencia esta temporada, por lo que llevarlos a la playa también es una buena opción. Más en este vestido de Leger, a la venta en About you, que los lleva para rematar el bajo, con estampado geométrico y una espalda preciosa.

El vestido con flecos de Leger. About you

Vestido de tirantes animal print. De Lola Casademunt, con escote en pico y detalles en la espalda nos parece ligero para un día de playa y acertado para las citas nocturnas.

El vestido 'animal print' de Lola Casademunt. El Corte Inglés

Color block y asimétrico. Esta propuesta corta, ajustada y de algodón no puede parecernos más veraniega gracias a su combinación de colores y a su corte asimétrico con detalle de abertura.

El vestido Dinky de Springfield. Springfield

Con estampado de flores tipo patchwork. En colores veraniegos, con estampados de margaritas y con detalle de lazada en los hombros. No podemos pedirle más a esta propuesta que vas a querer llevar a todos lados.

El vestido estampado de Asos. Asos

Estilo camisero y con volantes. Los vestidos de estilo camisero son otros de nuestros favoritos. Esta propuesta de Ipekyol, a la venta en About you, tiene volantes, un cuello con estampado étnico y detalle de borlones como remate a las mangas.

El vestido camisero de Ipekyol. About you

