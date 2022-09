Vestido y sudadera: la combinación imposible de Kendall Jenner para el entretiempo que, sorprendentemente, es un acierto estilístico

¿Quién no ha recibido de su madre un: "llévate una chaqueta por si refresca"? No sé si nos imaginamos a Kris Jenner gritándole estas palabras a Kendall, pero lo cierto es que la modelo estadounidense parece haber hecho caso de estas recomendaciones.

Durante las semanas de principio de otoño, el tiempo puede jugarnos una mala pasada, y tenemos que estar preparadas para todo. Kendall Jenner nos ha sorprendido con la forma más estilosa de añadir una capa a nuestro outfit sin que lo estropee en absoluto.

La modelo está pasando unos días en Nueva York, asistiendo a los mejores desfiles de la New York Fashion Week de este año. Aprovechando su estancia en la gran manzana, Kendall ha disfrutado de algunos otros de los eventos que la ciudad tiene que ofrecer. Entre ellos se encuentra la final del Us Open 2022, a la que la modelo ha asistido para ver jugar al español Carlos Alcaraz, en su partido contra Casper Ruud.

Kendall Jenner saliendo de su hotel en Nueva York para dirigirse a la final del Us Open TheImageDirect.com

Para la ocasión, la modelo ha llevado un vestido blanco de tirantes, con cuello en pico y una abertura delantera. Lo ha combinado con unas sandalias de tacón muy finas, en color negro, que son a la vez cómodas, femeninas y muy a la moda.

Para darle un toque 'sporty', Kendall se ha atado a la cintura una sudadera de color azul marino, una prenda casual que daba el contraste perfecto al delicado vestido blanco y sandalias de tacón. Aunque no hemos podido ver imágenes, seguro que ha sido una prenda muy útil para la transición entre su look de día, más veraniego, y el de noche, con el que tendría que adaptarse a la bajada de temperaturas de la noche neoyorkina.

El accesorio definitivo para completar este look con pinceladas deportivas ha sido una gorra Polo también en azul oscuro, que la modelo se ha puesto durante el partido, y que daba el toque final a su estilismo.

Con esta inesperada combinación nos ha quedado claro cómo serán los looks del día a día de las 'it girls' esta temporada de entretiempo. La mezcla y contraste entre lo elegante y lo deportivo, lo veraniego y lo otoñal, dan como resultado un 'outfit' muy equilibrado en el que nos vamos a inspirar seguro para nuestros looks de septiembre.

