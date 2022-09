Palabra de experta: estas son las tendencias de gafas de sol que no vas a parar de ver este otoño

Las gafas de sol nos encantan: son un complemento versátil capaz de elevar cualquier look y, para nuestra tranquilidad, también es atemporal. Lo que no lo es tanto, sin embargo, son las tendencias que con el cambio de temporada nos sorprenden, por lo que, llegado septiembre, toca seguir los pasos de las fashion hunters para averiguar cuáles son los modelos que sí o sí debemos tener en cuenta los próximos meses. De momento, gracias a las redes sociales, ya hemos descubierto que sobre formas y colores no hay nada escrito este otoño y, aunque pueda asustarnos en un primer momento, recuerda el ‘efecto pitillo’: ¡nunca digas nunca!

Las líneas futuristas son las culpables de que muchas se hayan aferrado a sus viejas gafas de sol, ¡aunque tengan los cristales rayados de tantos usos! Pero, palabra de expertas, las apuestas excéntricas son ideales para animar los looks más sobrios y darles el toque que necesitan para sentir que nuestro conjunto es espectacular. Y, sí, todo vale: ya sean tipo esquiador, como la apuesta de Bershka; de corte noventero y en neón, como las de D.Franklin; con forma de mariposa, al estilo de Tom Ford; o con forma de corazón, como las de Lefties. Además, tenemos una buena noticia para las más clásicas: las formas cuadradas y el deseado cat eye también nos acompañaran esta estación, por lo que podremos combinar fórmulas muy arriesgadas con otras que nos hagan sentirnos las mismas de siempre, como con estas Sinsay en blanco o estas maxi de Lefties.

Gafas futuristas. Vía Canva.com/20deCompras/ Fotos cortesía de Lefties, Bershka, Sinsay y El Corte Inglés.

El todo al negro del que ya hemos disfrutado todo el verano va a seguir reinando este otoño y, la verdad, es que nos encanta, puesto que tiene ese toque classy con el que no siempre logramos dar a través de la ropa. Nos enamoran estas cat eye de Mr. Boho, sus clásicas Jordaan o la apuesta triangular de Lefites. Aunque, todo hay que decirlo: los modelos totalmente opuestos, transparentes al 100%, se han hecho hueco en nuestros bolsos; y si son como las de Bershka, ya sean rectangulares o noventeras, o estas de Starlite con montura plateada, la verdad, ¡es que no nos importa llevarlas a diario!

¿Negras o transparentes? Vía Canva.com/20deCompras/ Fotos cortesía de Lefties, Bershka, Women'Secret y El Corte Inglés.

Pero, cuando hablamos de moda, no todo es blanco o negro. Desde que el color block ha llegado a nuestro armario, no fallan las propuestas vitamínicas que ayudan a continuar este legado que, estamos convencidas, va a durar unas cuantas temporadas. Nosotras no hemos podido resistirnos a la tentación de apostar por el color de la temporada, el rosa, en una propuesta efecto mármol de Bershka. Los tonos estrella del verano se mantienen en estos accesorios, en unas anaranjadas de Women’Secret y en unas lilas espejo de Hawkers y el color también llega al efecto transparente, con la apuesta retro en verde de Bershka y las azules rectangulares de Lefties. Y, si hablamos de nostalgia, ¿qué te parece la montura redondeada en color amarillo de Starlite?

¡A todo color! Vía Canva.com/20deCompras/ Fotos cortesía de Lefties, Bershka, Hawkers y Women'Secret

Ahora que estás al día de las tendencias de otoño en lo que a las gafas de sol se refiere, ¿cuáles son los modelos que no vas a renunciar a lucir?

