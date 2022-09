Con el fallecimiento de la reina Isabel II, nos deja la que era un icono de la moda real. Su imagen tiene muchos elementos indispensables, como sus looks monocromáticos, sus sombreros, sus collares de perlas o, por supuesto, su clásico bolso negro de mano.

Estos bolsos han acompañado a la Reina allí donde ha ido, ya sea en paseos, reuniones familiares, visitas oficiales, cenas,... Incluso en encuentros en su propia casa, donde no era necesario este complemento para llevar sus pertenencias, la hemos visto con él en miles de ocasiones. Una de ellas, su última aparición en público, en un encuentro con la nueva primera ministra. ¿A qué se debía la constante presencia de este accesorio?

Según contaba el historiador real Hugo Vickers, los bolsos de la reina tenían una función muy importante: la de comunicarse con su personal. Utilizando este accesorio de moda, la reina Isabel II enviaba señales, indicando a sus ayudantes cuáles eran sus deseos en cada momento. Es por eso que, en fotografías de reuniones con políticos y otras personalidades, la veíamos con este en las manos.

La reina Isabel II llevaba su clásico bolso Launer London para recibir a políticos y otras personalidades Victoria Jones

Cada movimiento de la Reina era observado con detenimiento por su personal. "Sería muy preocupante si estuviera hablando con la Reina y viese cómo se cambia el bolso de una mano a otra. Esa es la señal que la Reina utiliza para indicar a su personal que está lista para finalizar su conversación", explicó Vickers.

No es el único mensaje que Isabel II enviaba con esta pieza. Cuando apoyaba el bolso sobre la mesa, quería indicar su deseo de que la reunión terminara en los siguientes cinco minutos. Pero si lo coloca en el suelo, este gesto significaba que no estaba disfrutando de la conversación y quería ser rescatada por su dama de honor. "Es una forma muy discreta y el objetivo es no ofender a nadie", desveló el historiador según la cadena de televisión ABC.

Los objetos personales en el bolso de la reina

Además de estos códigos secretos, que la reina solo compartía con su personal más cercano, Isabel II también utilizaba los bolsos para su utilidad más común: llevar objetos útiles. Pero, ¿qué llevaba la Reina Isabel II en su bolso? Muchos expertos y curiosos han tenido esta misma duda.

Según diferentes biógrafos e historiadores, si echáramos un ojo al interior de algunos de los más de 250 bolsos que la reina llevó durante su reinado, veríamos unas cuantas cosas. Algunas no nos sorprenden: un labial, un estuche de gafas, un bolígrafo, pañuelos o pastillas de menta. Podría ser la cartera de cualquiera de nosotras.

La Reina con un pañuelo sacado de su bolso de mano GTRES

Otros, demuestran la personalidad que la Reina tenía, objetos tan útiles como un gancho en forma de "S" para colgar el bolso. Su faceta de madre y abuela también tiene un hueco entre sus pertenencias personales pues, según historiadores, llevaba encima algunas fotografías familiares. Según Sally Bedel Smith, una de sus biógrafas, aseguraba que siempre llevaba un billete de 5 o 10 libras, para donar cada vez que asistía a un evento religioso.

El bolso que ya es un clásico

Desde sus inicios, la reina ha tenido claro el estilo de bolsos que sería su básico. Un bolso negro y de mano ('handbag'), y siempre de la misma firma. En la década de 1950, la Reina Madre compró su primer bolso Launer London. Desde entonces, ha llevado los diseños de esta marca británica religiosamente. Tan estrecha es la relación entre Isabel II y Launer London, que la firma sacó al mercado una colección en su honor, llena de sus diseños preferidos, en conmemoración a su Jubileo de Platino.

