El armario 'vitamina' de Isabel II 

Siempre dijeron que los vestidos brillantes que caracterizaron a Isabel II eran la forma que tenía de que a pesar de su pequeño tamaño todo el mundo pudiera verla en los actos que protagonizaba. El abanico de colores del guardarropa de Su Majestad la Reina será siempre parte de la imagen colectiva de la humanidad. 96 años de vida, 70 de ellos reinando.

Son tantas las fotos que ahora mismo me vienen a la mente. Desde su traje de coronación, diseñado por Norman Hartnell, y que incluía bordadas las flores representativas de la Commonwealth en hilos de oro y plata, hasta la última instantánea hace tan sólo dos días. Más “abuelita” que nunca, con su falda escocesa en Escocia y sujetando el bolso, siempre de Launer. Este complemento no sólo servía para que Isabel II llevara su pintalabios, sino que también era una herramienta de comunicación con su equipo. Según se lo colocara, todos sabían lo que tenían que hacer.

Isabel II y el duque de Edimburgo. Retrato oficial de la coronación. Wikipedia / Cecil Beaton

La hemos visto compartir plano con James Bond y el osito Paddington y casi siempre luciendo el collar de perlas de tres vueltas que ella mismo mandó hacer cuando accedió al trono con piedras de la familia.

Para ella la etiqueta era sagrada, pero era la suya. Mientras que los demás mortales debemos quitarnos los guantes para saludar ella los llevaba siempre (y pedía que el resto los llevaran al saludarla a ella, solo a ella, sobre todo en largos besamanos). Junto con esta recomendación, conocidas son las estrictas normas que cumplía y hacía cumplir a los suyos. Medias en las ocasiones formales, incluso en verano, el sombrero también. En los planes de noche, siempre en interior, era el momento de sacar las tiaras. Prefería las uñas con esmalte claro y las faldas por debajo de la rodilla y siempre con peso cuando eran con vuelo (para evitar que el aire juegue malas pasadas). Kate Middleton se olvidó de esta norma en una ocasión y su escena a lo Marilyn Monroe le persigue desde entonces. Isabel II sabía lo que hacía, la etiqueta no era un capricho para ella.

Prefería las uñas con esmalte claro y las faldas por debajo de la rodilla y siempre con peso cuando eran con vuelo

Detalle de la inauguración de Isabel II en Londres de una línea de Metro con su nombre. TWITTER

El famoso vestido negro

Las anécdotas sobre su ropa se remontan al comienzo de su reinado. Ella se encontraba en Kenia cuando su padre murió anticipadamente. Rápidamente voló hasta Londres pero tuvo que esperar en el avión a que alguien le trajera el atuendo apropiado, ya que no llevaba nada negro en su equipaje y no podía ser vista en público sin estar de luto. Desde entonces, toda la familia real británica viaja preparada para la ocasión. Aunque el negro sólo debe ser utilizado en momentos puntuales, limitado a entierros y funerales.

La reina Isabel saluda a Liz Truss en Balmoral. Europa Press

De hecho en la misa homenaje al Príncipe Felipe vestía de verde, el color favorito de su marido, precisamente por eso, no era un funeral. Dicen que su color favorito es el amarillo y Doña Letizia no dudó en vestir de ese color cuando coincidió con ella por primera vez. Cualquiera de los colores que vestía debía ser brillante y positivo. Todo siempre conjuntado, incluido el ribete del paraguas transparente que llevaba cuando llovía. Mirar sus broches, en cada aparición, era una forma de saber qué día tenía la monarca. Los complementos prendidos a su solapa eran también un mensaje.

Primera aparición de la joven princesa Isabel junto a su marido Felipe, el duque de Edimburgo, tras casarse. GTRES

Disfrutaba vistiendo de gala y dicen que su guardarropa tenía más de 30.000 piezas, todas perfectamente archivadas y documentadas para que no se repitiera modelo y escenario. Son muchas las personas que se han encargado de su guardarropa, incluso se dice que alguien del servicio se encargaba de ponerse previamente los zapatos de su majestad para que estuvieran “cómodos” cuando ella los llevase. Pero ciertamente como más cómoda estaba era vestida para pasar el día en el campo, con sus adorados caballos y perros. Allí se decantaba por tonos otoñales, con un abrigo en los días fríos o con Barbour en los húmedos, siempre con un pañuelo cubriendo su icónico corte de pelo y atado al cuello. Amaba tanto a los animales que hace años decidió no volver a vestir pieles, algo que siempre había estado muy vinculado a la familia real.

Su guardarropa tenía más de 30.000 piezas, todas perfectamente archivadas y documentadas para que no se repitiera modelo y escenario

Voy a echar de menos a Isabel II y no sólo por sus maravillosos y únicos looks. Siempre será esa Reina comprometida con su trabajo y su país. Que trabajó hasta el último día. Que amó a su familia incluso en los momentos más complicados, que no han sido pocos. Una persona que se tomaba tan en serio su función que no tenía problemas en reírse de sí misma. Un ejemplo que será recordado y admirado por las futuras generaciones.

La reina inesperada, la reina de las reinas, la reina eterna. God Save the Queen.

