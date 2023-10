Del vestido negro con abertura de Uma Thurman al 'dos piezas' de Maya Hawke: los looks de 'madre e hija' (y una divertida anécdota)

No hay nada que nos guste más que una alfombra roja... ¡o del color que sea si esto significa poder ver looks increíbles! Una de las últimas, la hemos podido disfrutar en Nueva York donde hemos visto a rostros tan populares como el de Uma Thurman que acudió con su hija Maya Thurman Hawke. No es la primera vez que la protagonista de Pulp Fiction asiste a un evento acompañada: al estreno de la obra Some Like It Hot se llevó a su hija pequeña Luna, con quien guarda un gran parecido.

En este caso, madre e hija han asistido a la gala del 25 aniversario de Room to Grow, una organización sin ánimo de lucro que ayuda a familias de bajos ingresos en la ciudad estadounidense, que se celebró el 25 de octubre y con la que la intérprete colabora habitualmente. De hecho, hace unas semanas apareció en el show de Jimmy Fallon con una camiseta de la asociación y charló con el presentador del 'late night' sobre las acciones que allí se llevan a cabo.

Respecto a los escogidos, ambas actrices, ya que Maya ha seguido los pasos de sus padres (su padre es el también actor Ethan Hawke), se decantaron por el negro como color protagonista. Pero lo que realmente llamó la atención fue que Maya se llevó su propia cámara al 'photocall' con la que inmortalizó a su madre.

Uma Thurman o cómo ser más elegante pasados los 50

La actriz de Kill Bill ha sido un icono de estilo desde sus comienzos hasta su reciente entrada en la década de los 50. De hecho, ahora es un referente para aquellas mujeres que buscan un estilo sofisticado, que se mueva entre lo clásico pero que beba de las últimas tendencias que vienen directas de las principales pasarelas del mundo.

Serán sus seguidoras quienes más aplaudirán la sobria, pero elegante apuesta con la que Uma Thurman ha acudido al aniversario de Room to Grow: se trata de un vestido negro largo hasta los tobillos con una gran abertura delantera que sobrepasa las rodillas pero que, debido a la rigidez de la tela, no deja asomar ni un centímetro más del deseado. El cuello, tipo barco, para compensar las líneas rectas de esta prenda de manga larga y para equilibrar la seriedad del conjunto.

Cabe destacar que Thurman ha querido arrojar luz a este vestido negro, que ha combinado con bolso, tacones 'stiletto' y abrigo del mismo color, con un broche en forma de luna con brillantes engarzados de gran tamaño.

Maya Hawke inmortaliza a su madre, Uma Thurman, con su propia cámara. Getty Images

Su hija, Maya Hawke, tampoco se ha quedado atrás en lo que a elegancia se refiere. De hecho, todo indica que ha querido ir a juego con su madre, en lo que al color y la sobriedad se refiere, pero cambiando el vestido largo por un traje dos piezas más juvenil. La chaqueta, de corte recto y con un ligero efecto 'cropped', es la protagonista de este conjunto, gracias a los botones dorados y las tapetas delanteras que recuerdan a los modelos más populares de Chanel. Los pantalones, un clásico de pinzas y tipo palazzo que cubren los zapatos; aunque todo apunta a que se trata de unos tacones de punta y aguja.

Una propuesta sencilla y elegante en la que la luz la han dado los botones dorados, en vez del broche plateado de su madre, confeccionando un estilismo muy similar al de Uma Thurman que, sin duda, le ha hecho destacar en la alfombra de del 25 aniversario de Room to Grow.

