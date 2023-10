Eva Longoria arrasa en 'El Hormiguero' con la blazer más 'oversize' y un top transparente lleno de lentejuelas

Mujeres desesperadas nos dio a Eva Longoria, una actriz estadounidense enamorada de España, como nos demostró anoche durante su visita a El Hormiguero, al que acudió para promocionar Flamin' hot, el cortometraje de Disney+ con el que se estrena como directora.

Sin embargo, entre otras de sus pasiones se encuentra la moda, como ya nos ha enseñado en las muchas ocasiones en las que ha desfilado en la Semana de la Moda de París, además de los looks impresionantes que siempre nos deja en las alfombras rojas (cómo olvidar el vestido blanco con transparencias y escote imposible que llevó a los Premios Oscar de este año).

Durante el programa, Longoria contó algunas de sus experiencias detrás de las cámaras y lo difícil que lo tienen las mujeres como ella a la hora de embarcarse en proyectos de este tipo cuando Pablo Motos le preguntó si era más difícil dirigir una película por ser latina o por ser mujer: "Mujer, es muy difícil, pero ya ser mujer y ser latina... solo el 1% detrás de las cámaras son latinos y necesitamos más mujeres detrás de las cámaras. Pero no sé si te das cuenta de lo que está pasando en el mundo, las mujeres son las líderes de la cultura pop en este momento", donde la actriz puso el ejemplo de Taylor Swift y Beyoncé, cuyos conciertos han sido los más aclamados del verano, además del éxito indiscutible de la película de Barbie, dirigida por una mujer: "Las mujeres están haciendo muchas cosas, son poderosas".

Entre los mensajes reivindicativos y la promoción de Flamin' hot, dejó un pequeño espacio para la moda con un look en plena tendencia que Pablo Motos no pudo evitar comentar, con un top palabra de honor transparente repleto de lentejuelas.

Las transparencias se han convertido en el último grito en Hollywood y las actrices nos enseñan a llevarlas tanto en eventos de gala como en citas más informales, como Eva Longoria hizo anoche. Una forma de llevarlas si no queremos exponernos tanto es con una prenda que las combine con 'paillettes', llevando en un mismo look dos de las tendencias más fuertes del momento.

Para equilibrar esta estética tan sensual y femenina, añadió a su 'outfit' una blazer 'oversize' totalmente extrema, de bastantes tallas más grandes que la cubrían por completo, como si fuera un vestido. Para terminar el look, añadió una falda de cuero y zapatos de tacón.

No hemos parado de ver este tipo de chaquetas durante la última fashion week de París, donde se ha llevado todo el protagonismo a la parte superior del cuerpo. Firmas como Louis Vuitton, Balenciaga y Stella McCartney han presentado en sus colecciones de primavera/verano 2024 estas 'blazers' extragrandes, aunque vamos a empezar a llevarlas esta temporada.

