Adiós a los tacones: los trucos de Eva Longoria y otras 'celebrities' bajitas para parecer más alta

MOVISTAR PLUS+

Estar por debajo de la media, en cuanto a altura, nunca ha sido un problema. Desde que iconos de la moda como Coco Chanel o Yves Saint Laurent revolucionaron la industria, las mujeres comenzaron a aprender a vestirse con otro objetivo: ser femeninas. Desapareció, por tanto, esa necesidad funcional de ir uniformadas, dando paso al ir de compras con el objetivo de resaltar y potenciar su silueta.

Es en este momento, cuando empiezan a proliferar trucos para lucir las prendas de manera que resalten el cuerpo femenino. Desde parecer más alta, gracias al uso de determinado calzado, como estilizar tu silueta, potenciar la zona del escote, tanto si tienes mucho pecho como si deseas realzar, aún más, el que tienes o conseguir un efecto vientre plano.

En este sentido, las estilistas y 'celebrities' juran un papel fundamental, ya que sirven de ejemplo al resto del universo a la hora de 'copiar' todos estos trucos estilísticos.

Los trucos de las 'celebrities' para parecer más alta

Aunque Eva Longoria es la abanderada del 'team' de las bajitas, hay otras famosas como Victoria Beckham o Kim Kardashian que también tienen sus 'truquitos' para subir unos centímetros, aunque solo sea por unas horas. Si te consideras 'pequeña' y quieres parecer más alta, ¡toma nota!

1. El traje sastre 'XL'

Eva Longoria en el desfile de Jacquemus Instagram

Este dos piezas suele crear controversia entre el grupo de quienes piensa que en lugar de estilizar, te hace parecer más bajita. Un efecto que las chicas de poca estatura evitan de la manera que sea. Sin embargo, Eva Longoria ha demostrado que los trajes de chaqueta de estética oversize no solo son aptos para mujeres bajitas, con una estatura por debajo de la media, sino que también tienen la habilidad de conseguir ese efecto visual de estilizar la silueta.

Eso sí, la actriz tiene varios trucos para sacar el máximo partido a esto de parecer más alta: 1) llevar siempre zapatos de tacón (stilettos o sandalias con plataforma) y 2) optar por prendas con escote con las que conseguir alargar la zona del pecho. ¡Gracias, Eva!

2. Las deportivas

Una vez más, Eva Longoria demuestra con este look que usa la moda a su antojo y a su beneficio. En esta ocasión, la actriz consigue parecer más alta al escoger la mejor combinación que podía crear: 1) un estilismo monocolor, en un arena, que hace que la silueta sea visiblemente más larga, y 2) la elección de un pantalón ancho y de talle alto para que marque la cintura y, por tanto, conseguir el efecto de 'crecer' unos centímetros de más. Con este look, Eva puede permitirse subirse a unas deportivas, eso sí con plataforma, ya que ha conseguido lo que quería: no parecer tan bajita.

3. Los salones, de punta y taconazo

Otra de las piezas que no pueden faltar en el vestidor de una chica 'bajita' son unos altos 'stilettos', de punta, en un solo color. Este es uno de los consejos que todo estilista da a quienes quieren crecer hasta 5 cm, según la altura del tacón. ¿Las claves?, que el empeine quede al aire libre y que sean del mismo color que el resto del look, como lo lleva Kim Kardashian.

4. Los 'looks' monocolor de Victoria Beckham

Victoria Beckham en la boda de Meghan Markle WireImage

Victoria Beckham es otra de las celebridades que apuesta por los total looks monocolor. Una práctica que se debe no solo para provocar un efecto estilizado de su silueta, sino también porque no es que la diseñadora de moda sea muy alta. Vestir de pies a cabeza de un solo tono y sumularle unos altos salones, estilizan, y mucho.

Al final, se trata de optar por estilismos de una única tonalidad que potencien la verticalidad, generando una sensación óptica de mayor altura y figura más fina.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.