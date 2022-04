Cada año en dos ocasiones os adelantamos las tendencias que se van a llevar de cara a la próxima temporada. Hace varios meses que venimos hablando de las de este verano. Algunas llegaron hace varias temporadas y todavía perduran, y otras son nuevas (o renovadas).

Los escaparates se llenan de prendas que les rinden pleitesía, las empezamos a ver en Instagram, nuestras amigas las llevan… ¡Oh cielos! ¿Las tendré que llevar yo también?

Seguir la moda es una norma social, que nadie se flagele, no somos borregos pero sí seres sociales. Los criterios son flexibles y las podemos adaptar, pero es cierto que nos sentimos algo obligadas a seguir lo que el mercado, la pasarela, los medios… ‘dice que se lleva’.

Para terminar de convencernos, observamos que a la gente le quedan bien las tendencias, pero ¿de quiénes hablamos? De grupos atractivos de personas a las que les va a quedar bien lo que se pongan y lo saben ellos y las marcas, por eso lucen y marcan tendencia. Pero… ¿cómo somos nosotras? ¿nos quedará bien un estilo concreto? ¿seremos capaces de decir: no, esto no me queda bien por mucho que se lleve? O… ¿seremos capaces de decírselo a nuestra mejor amiga?

Por si acaso no lo tienes claro aquí va nuestra ayudita. Hemos consultado con Anitta Ruiz, nuestra analista de cabecera, a quién sí y a quién no le quedarán bien las tendencias estrella de esta primavera verano. Así que ya sabes, si ‘te da palo’ decirle a tu hermana o a tu amiga que no vuelva a ponerse esa americana porque le queda mal (pero mal, mal) mándale este link que ya nos encargamos nosotras.

Catsuit o mono ajustado

No es una prenda fácil, no nos engañemos, Balmain o Balenciaga lo han puesto sobre la pasarela y ya lo hemos empezado a ver en escaparates como los de Zara, entre otros. Es versátil y en función de los complementos que le pongas la puedes adaptar al día o la noche. Y ahora bien... ¿qué dice la experta?

A la izquierda mono de Zara, a la derecha propuesta de Balmain, más pensada para la noche. Imaxtree

"Si eliges un mono o 'catsuit' ten cuidado porque puedes pasar de resultar muy moderna a mala malísima de una película de superhéroes. Este tipo de prendas suelen favorecer más a personas con pocas curvas ya que tienden a redondear la figura. Mejor complementarlo con accesorios de tendencia como unas sandalias altas y una prenda un poco más suelta por encima para evitar el look Eva Nasarre". Resúmen, si no eres Eva Nasarre (las muy jóvenes pueden poner aquí María Pombo o Rocío Ososrno), ponte una camisa por encima.

Americana XXL

Esta prenda llegó hace varias temporadas y sigue con nosotros. Parece una tendencia fácil ¿verdad? Pues te equivocas... no sienta del todo bien a todo el mundo y nuestra experta lo corrobora:

Desfile Lanvin S22 Alessandro Lucioni

"Las prendas oversize son muy complicadas de llevar y aunque funcionan de cine en las editoriales de moda, en la vida diaria pueden ponernos visualmente muchos kilos encima (si tenemos la cara muy redonda) o hacernos parecer un extra de 'Cariño, he encogido a los niños'. Para que esta prenda funcione necesitamos mucha dosis de actitud y un cuidado uso del resto de las prendas del look. Combínala con vaqueros 'skinny' o con una camiseta con bastante escote para que el equilibrio visual anule el efecto de la chaqueta". Amen.

Vestido de croché

No son del gusto de todo el mundo pero es cierto que las prendas (vestidos, shorts incluso biquinis) de este material son fáciles de encontrar y hacen los delirios de nuestras amigas aunque... son un arma de doble filo.

Vestido de croché, propuesta de Etro. Imaxtree

"Por mucho que se haya puesto de moda el croché, recuerda que son prendas hechas con ganchillo y una mala mezcla puede hacer que pases de 'cool' a tapete de casa de abuela de los 80. Tienes que mantener el resto de las prendas y complementos muy minimal para evitar mezclas de resultado viejuno", dice Anitta Ruiz. Un bonus track: se pegan mucho al cuerpo y transparentan, así que elige con cuidado la ropa interior.

Blanco total

Que levante la mano la que no se ha imaginado alguna vez vestida de blanco de pies a cabeza. Al estilo Saint Laurent (en la foto) y radiante (en nuestra cabeza, claro). Esta es la opinión de Anitta Ruiz:

Total white en el desfile de Saint Laurent Imaxtree

"El blanco es un color maravilloso y en un total look grita serenidad y elegancia. El problema que tiene es que se mancha con mirarlo, por lo que un mal roce puede arruinarnos el modelito. Si vamos a ir en metro, dar de comer a los niños en el parque o eres torpe con el café para llevar... mejor que dejes el blanco para otro momento porque no hay nada menos 'cool' que un manchurrón que nos arruine el día". Y añadimos: si eres rubia, tienes la piel muy clara y eliges el 'total white' en una boda de día, te parecerás más a una elfo que a una dama de honor o a una invitada. Pero, como siempre... tú decides.