Sydney Sweeney impacta con un vestido de novia con media liguera de encaje en su última 'premiere'

Michael Buckner/SXSW Conference & Festivals via Getty Images

Sydney Sweeney se ha convertido en la estrella de las alfombras rojas de los últimos meses. La actriz no para de promocionar sus últimos estrenos que han ido saliendo escalonados, lo que no hemos parado de verla con los looks más espectaculares y atrevidos, acaparando todos los titulares.

De Anyone But You a Madame Web y, ahora, con Immaculate, donde Sweeney se pasa al cine de terror con el actor Álvaro Morte (La casa de papel) y que se estrena en España el próximo 1 de mayo. En la cinta, la actriz interpreta a una novicia estadounidense que se traslada a un convento en Italia y un día descubre que está embarazada, un milagro puesto que aún conserva su virginidad. Sin embargo, este suceso guarda un siniestro secreto que hará que busque salir de aquel lugar inmediatamente.

Ahora, el reparto se encuentra en pleno tour y una de sus últimas paradas ha sido en el Festival SXSW de Austin, Texas, centrado sobre todo en los estrenos de películas independientes y documentales. Durante la conferencia, la protagonista apareció con un vestido con el que se sale de su estilo habitual, pero sin perder su esencia.

El look del antiguo Hollywood más sexy

Sydney Sweeney llegó al 'photocall' acompañada de un séquito de monjas con la cara tapada con una tela roja, dejando todo el protagonismo a la actriz, que nos sorprendió con un vestido de inspiración nupcial de Richard Quinn.

Sydney Sweeney en la presentación de 'Immaculate' en el Festival SXSW Getty Images

Se trata de un diseño con escote barco, mangas satinadas y tejido de encaje en blanco roto, con una gran abertura lateral en la falda que mostraba una de las partes más impresionantes de su look: unas medias de encaje hasta el muslo que llevaba por encima de los zapatos.

Sydney terminaba el estilismo con unos pendientes de perlas de Octavia Elizabeth y anillos de EFFY, Nouvel Heritagex y Jennifer Meyer que, combinados con su nuevo bob, nos transportaba a las alfombras rojas de los años 50.

Todavía queda mucha promoción de la película, pero al igual que ha hecho con sus últimos proyectos, sabemos que nos esperan unos 'photocalls' con looks inspirados en la cinta y nosotras ya estamos impacientes.

