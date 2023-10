El sorprendente accesorio de la infanta Elena para ir a los toros y que será tendencia este otoño

Los domingos de toros son tradición entre los Borbones. Si Victoria Federica no se pierde ninguno de los eventos taurinos más importantes del momento, su madre la infanta Elena tampoco podía faltar en estos festejos típicos de España.

La hija del rey emérito acudió el pasado domingo a la corrida de la Feria de Otoño, que tuvo lugar en la Monumental de Las Ventas. Para la ocasión, la infanta Elena optó por un look cómodo y elegante, formado por una camisa estampada, una americana clásica en color beige y el accesorio con el que nos confirma una de las tendencias del otoño: el sombrero.

Este complemento tiene hueco en el armario de mujeres de todas las edades y de todos los estilos, como es el caso de Sara Carbonero, que prefiere incluirlo en sus look en clave 'boho' o de las mismísimas 'influencers' de moda, que no lo dejan de llevar a conciertos y festivales. Y es que, efectivamente, el sombrero tiene el poder de diferenciar y elevar cualquier look, por sencillo que pueda parecernos.

La infanta Elena recoge la montera de uno de los toreros que participan en la corrida de la Feria de Otoño, este domingo en la Monumental de Las Ventas. EFE/ Zipi EFE

Otros accesorios con los que la hija del rey Juan Carlos ha querido distinguir su estilismo es el broche amarillo con forma de mariposa que llevó en la americana, así como los collares de perlas de colores de diferentes longitudes que lució al cuello.

A modo de 'beauty look', destaca que la infanta llevó su melena en corte bob y con su rizo natural. Respecto al maquillaje optó por uno muy natural en el que destaca el labial rosa.

La infanta Elena recoge la montera del diestro Borja Jiménez durante la corrida de la Feria de Otoño, este domingo en la Monumental de Las Ventas. EFE/ Zipi EFE

El sombrero de la infanta Elena que podemos encontrar en Parfois

El regreso de la tendencia de los sombreros se palpa en los principales escaparates. Es por ello que podemos encontrar de distintos colores, tejidos y estampados, tanto a nivel 'low cost' como de lujo.

Si bien es cierto que la infanta Elena optó por un diseño liso de color beige, resulta una decisión muy acertada ya que combina con todo. Sin embargo, en Parfois hemos encontrado por 25,99 € una versión mejorada de este diseño de la hija de la reina Sofía: un modelo de la misma estructura, confeccionado en lana (por lo que es perfecto para el otoño-invierno) y con un tira decorativa que lo hace todavía más original.

Sombrero beige de Parfois. (Precio: 25,99 €) Cortesía

