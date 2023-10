Margarita Robles, en la Jura de Bandera de la princesa Leonor, nos descubre el zapato de tacón cómodo para esta temporada

Europa Press via Getty Images

Si la reina Letizia, para ver a su hija jurar bandera elegía un vestido, 'made in Spain' de la colección de verano de & Me Unlimited, la ministra de Defensa se subía al carro de vestir fresca y con colores vivos para la ocasión ahora que las temperaturas aún acompañan a pesar de ser octubre. Pero lo que ha destacado de su primaveral estilismo no han sido las flores de su vestido sino los zapatos de tacón cómodo que todas las que buscamos altura vamos a llevar.

Durante la Jura de Bandera de la princesa Leonor y sus compañeros cadetes de la LXXXIII promoción, Margarita Robles vestía un diseño corto por encima de la rodilla, escote redondo y manga sisa al igual que la Reina pero con un estampado floral en tonos cálidos de lo más primaveral. El diseño XXL de estas flores podría haberse robado el protagonismo del sencillo look, sin embargo todas las miradas se han dirigido a sus pies donde hemos encontrado los zapatos de tacón cómodo por excelencia que permiten a la ministra sumar altura yendo cómoda a sus 66 años. Una lección que las de 20 pensamos copiar, eso sí, en clave 'low cost'.

Margarita Robles en la Jura de Bandera Europa Press

Compartiendo saludo y confidencias con la reina Letizia, hemos podido apreciar estos zapatos tan cómodos y discretos de la ministra de Defensa. Se trata de un diseño que, aun por confirmar, parece de la firma Miu Miu por su reconocible tacón cuadrado tan cómodo y el broche que adorna la parte superior.

Margarita Robles y la reina Letizia en la Jura de Bandera de la princesa Leonor Europa Press via Getty Images

En tono nude, destalonados y con menos de 7 centímetros de altura, estos zapatos que podrían superar los 600 euros son el complemento perfecto para un vestido y un bolso de por sí llamativos.

Los zapatos de tacón cómodos de Margarita Robles

Zapatos de tacón cómodo Miu Miu

En Miu Miu encontramos la versión en negro y con lazo del zapato de tacón cómodo de Margarita Robles. Su precio es de 890 euros en el portal de venta MYTHERESA, y por su diseño podríamos vaticinar que los de la ministra pertenecen a alguna colección pasada de la firma italiana suponiendo así una inversión de estilo que deja como resultado una elegante apariencia sumando algunos centímetros a su estatura.

Zapatos de tacón cómodo Parfois

Para las que no quieren, o no pueden, invertir esa privativa cifra en un calzado por más cómodo o bonito que sea, existen versiones asequibles como estos de nueva colección de Parfois que cuestan solo 35,99 euros, la única elección que tendrás que pensar es si llevarlos en blanco o en su versión metalizada.

