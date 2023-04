Esta es la solución rapidísima para las que dejan todo para última hora o necesitan resolver un 'fashion drama'

Existen ciertas situaciones de 'tierra, trágame' relacionadas con el estilo y la moda. Ponte en situación... Estás en un evento importante y llevas un look elegante y sofisticado pero, de repente, ves una carrera en tus medias que cada vez se está haciendo más y más grande... ¡Alerta, 'fashion drama'! ¿A quién no le ha pasado?... O, un día te levantas y te das cuenta de que es el Día de la Madre y no, no tienes regalo porque se te había pasado por completo... ¿Ahora qué haces?

Parece que esas personas que lo dejamos todo para el último momento o, en numerosas ocasiones, necesitamos solucionar algún que otro 'fashion drama', estamos de suerte. La tecnológica española Glovo sigue innovando y amplia su oferta de la app. Más allá de encontrar infinitos restaurantes o supermercados, ahora la plataforma da el salto al mundo de la moda y estrena Glovo Fashion: una nueva categoría que ofrece a sus usuarios de Madrid y Barcelona productos de más de 40 marcas referentes de la industria de la moda.

Tal y como explica Borja Olazabal, Director de Quick Commerce de Glovo "queremos convertirnos en el aliado perfecto para que las marcas de moda puedan llegar a sus usuarios de una forma ágil, cómoda y fácil". Y es que, efectivamente, tal y como aseguran desde la compañía, estos pedidos los podemos solicitar a domicilio y recibirlos en sólo 30 minutos.

Las marcas de moda en Glovo Fashion

En esta primera fase de lanzamiento de la rama 'fashion' de Glovo, ya podemos encontrar marcas de referencia como son Sophie & Lucy, Valentina Garí, Etam, Mim Shoes, Sveti Stefan, Fernando de Cárcer, Old Jeffrey, Pompeii Brand, Lonbali o Silbon, entre muchas otras.

Además, también encontramos distintas firmas de moda infantil como Gocco o Bitrix Kids. Y otras referencias de la generación millennial como la conocida marca de las hermanas Pombo, Tipi Tent, o la marca de accesorios de la 'influencer' Sara Baceiredo, It's Lava.

Si nos centramos en la parte de joyas (para un regalo especial, por ejemplo), podemos hacer pedido a firmas como Aristocrazy, o marcas de gafas como Hawkers o Mr. Boho.

¿Cómo funciona Glovo Fashion?

Los usuarios deben acceder a la categoría específica dentro de la app donde encontrarán las diferentes tiendas. Una vez se seleccionan las prendas y accesorios, el usuario recibirá su pedido en casa o en cualquier otro punto de la ciudad en un tiempo aproximado de 30 minutos.

