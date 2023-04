Sin maquillaje, en chándal y con bolso de lujo: Victoria Federica aterriza en España con un look de 3.000 euros

Victoria Federica ha disfrutado de unas maravillosas vacaciones de Semana Santa 'al otro lado del charlo'. El destino elegido por la hija de la infanta Elena fue México, donde se alojó en lujosos hoteles y publicó en redes sus primeros posados en bikini. Tras ser protagonista en los medios de comunicación españoles, la 'influencer' ha regresado a España y en el aeropuerto, como era de esperar, estaba esperándola la prensa. A pesar que Victoria Federica no ha querido atender a los medios (así lo ha demostrado poniéndose los auriculares para no escuchar), en las fotografías hemos podido apreciar el look que ha llevado durante su vuelo, que está valorado en casi 3.000 euros.

La 'influencer' de los Borbones se ha convertido en referencia de estilo para muchas jóvenes de la generación Z, y es que efectivamente Vic (como así la llaman sus amigos) cuenta con un armario infinito rendido a todas las tendencias del momento.

Si bien es cierto que el estilo de la sobrina del rey se caracteriza por ser elegante y sofisticado, especialmente en sus apariciones públicas, también es verdad que Victoria Federica apuesta por la comodidad y por prendas desenfadadas para otras ocasiones. Este es el caso de su último look en el que ha aparecido sin maquillaje, en chándal y con un bolso de lujo en su aterrizaje en España; pero eso no quiere decir que no se trate de un estilismo de alto valor económico.

Demostrando que es una mujer completamente independiente que hace su vida al margen de críticas y comentarios, Victoria Federica ha preferido pasar las vacaciones de Semana Santa en un lujoso resort en El Caribe que viajar con su madre, la Infanta Elena, a Emiratos Árabes para visitar a su hermano Froilán y a su abuelo Don Juan Carlos.

En concreto, Victoria Federica ha llevado un conjunto de chándal formado por sudadera XXL y pantalón en color negro que pertenece a la firma TwoJeys, una de las que más está triunfando entre los jóvenes. La parte de arriba del conjunto tiene un precio de 95 €, aunque ya está agotada en la web de la firma.

Asimismo, este conjunto deportivo lo ha lucido con unas zapatillas blancas de Adidas. En concreto se trata del modelo Yeezy, que tienen un precio de casi 400 € en el mercado. Mientras que, a modo de bolso, ha llevado un clásico de Louis Vuitton, perfecto para viajar, que tiene un valor de 1.500 €. Y para terminar, no podemos olvidarnos del accesorio que Victoria ha utilizado para ignorar a la prensa: unos Airpods Max de Apple que tienen un precio de 629 €. Todas estas prendas y complementos suman casi 3.000 €.

En este sentido, la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar ha demostrado una vez más que no le teme a nada (estilísticamente hablando) y que el lujo va de su mano incluso para un viaje en avión.

