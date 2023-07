Shakira, Emily Ratajkowski y Rita Ora aparecen con tres looks de infarto en la fiesta de verano de Vogue UK

Aunque en España llevemos con temperaturas altas desde junio, eso no significa que en el resto de Europa, aquella alejada del Mediterráneo, sea igual. En Inglaterra el verano está comenzando a hacer su aparición y con la final de Wimbledon a punto de llegar, los británicos ya pueden dar como inaugurada la época estival.

Es en esta temporada que Vogue Uk da su tradicional fiesta, donde reúne a las modelos y artistas más cotizadas del momento para celebrar la moda británica. Con unas invitadas de lujo como Emily Ratajkowski y Rita Ora, la velada tuvo muchas sorpresas y, sobre todo, muchas caras conocidas, donde el estilo fue el principal protagonita.

Aunque no fue de forma oficial, el 'dresscode' de la noche fue el blanco y el negro. Al parecer, casi todas las mujeres que posaron sobre la alfombra roja se decantaron por estos dos colores, aunque la influencia del 'barbiecore' no tardó mucho en aparecer con minivestidos fucsia u otros más largos y ajustados en tonos rosas con muchas lentejuelas y brillos.

Emily Ratajkowski y Rita Ora

Dos de las estrellas de la noche fueron Emily Ratajkowski y Rita Ora, que interpretaron lo que ellas entienden por un look sexy a su estilo, pero con dos looks totalmente opuestos. Aunque ambas fueron de negro, la cantante apostó por un vestido de red con apliques de brillantes, sumándose a la tendencia 'mermaidcore' (inspirada en las sirenas), en un look muy actual. Además, también implementó la nueva moda de enseñar la ropa interior, luciendo un estilismo muy sexy y moderno.

La modelo, por su parte, se fue a lo más clásico con un vestido inspirado en la colección primavera-verano que Versace presentó en 1994. Se trata de un diseño de terciopelo, con tirantes y 'cut-outs', unidos en el centro por cruces, dejando aun así entrever sus trabajados abdominales. En la falda, también incluía una abertura central que dejaba a la vista sus piernas y terminaba el look con unos zapatos de Jimmy Choo.

Rita Ora y Emily Ratajkowski en la fiesta de Vogue Uk @pippa.atkinson/Instagram

Shakira, la invitada inesperada

Alguien que nos sorprendió mucho ver posando en el 'photocall' fue a Shakira. Desde su supuesto romance con Lewis Hamilton, el piloto inglés de Fórmula 1, la cantante se está dejando ver mucho más por las islas británicas y no quiso rechazar la invitación a la fiesta que la revista dio en la capital londinense.

Pese a que en su último videoclip, estrenado hace 2 semanas, la colombiana aparecía como una sirena, no quiso seguir esa estética y apostó por un look mucho más urbano, en el que reúne las últimas tendencias de este estilo.

Shakira en la fiesta de Vogue Uk @britishvogue/Instagram

Shakira llegó al evento con unos pantalones cargo satinados como los que Fendi presentó la temporada pasada y que ahora inundan todas las tiendas. Eso sí, en lugar de los colores pastel que propuso la marca, la cantante prefirió un 'total look' negro.

A esta prenda la acompañó con un top de tirantes con forma de mariposa y escote halter que remarcaba sus hombros y conseguía potenciar más su figura de reloj de arena. Como accesorios escogió unas gafas de ojo de gato y un bolso de media luna metalizado en color plata, consiguiendo un look bastante futurista que acaparó los 'flashes'.

