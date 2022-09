Serena Williams sabe que el fucsia no solo es para el verano

El rosa es el color de la temporada. Y no solo lo decimos nosotras: fue el color más visto en las pasarelas de la mayoría de firmas que han desfilado en los últimos meses. Prada, Valentino, Dolce&Gabbana..., todos lo incluyeron en sus colecciones de otoño e invierno para este 2022.

Y las pasarelas no son las únicas que han usado este tono. 'Influencers', 'celebrities' y otras de nuestras 'it girls' favoritas lo han incluido en sus looks de otoño, estilismos que ya empezamos a ver con la llegada de las bajas temperaturas.

Ejemplo de ello ha sido la ex-tenista Serena Williams. La deportista es una gran apasionada de la moda y, con sus looks deportivos, ha revolucionado las pistas de tenis desde los inicios de su carrera. Además, Williams tiene su propia marca de ropa y otra dedicada a la joyería.

Una de las tenistas que más 'Grand Slam' ha ganado de la historia también fue la estrella de la portada de septiembre de Vogue, e incluso desfiló para ellos, abriendo la pasarela con una despampanante capa plateada de Balenciaga.

Si quedaba alguna duda del amor de la tenista por el mundo de la moda, lo ha terminado de confirmar con su asistencia a los desfiles de la Semana de la moda de Nueva York. Allí se ha reunido con otras muchas caras conocidas y, además, ha aprovechado para lucir looks increíbles que han atraído todas las miradas.

Serena Williams en el desfile de Michael Kors, en Nueva York Robert O'Neil / SplashNews.com

La tenista y empresaria ha asistido al 'front row' del desfile de Michael Kors en New York Fashion Week, celebrado el pasado 14 de septiembre. Para la ocasión, ha elegido un look que, desde luego, no podía pasar desapercibido. Serena llevaba un traje ceñido de un color fucsia intenso, combinado con un top rosa con brillantes al más puro estilo Barbie.

El maquillaje luminoso y con tonos rosados y las sandalias de tacón han completado este estilismo, con elementos que forman parte de las mayores tendencias de este otoño.

Atrévete tú también con el fucsia

Copiar el look de Serena Williams no te resultará una tarea difícil, ya que el rosa ha inundado los escaparates de muchas de las marcas 'low cost' de nuestro país. Hemos visto este color en camisas, vestidos, faldas, pantalones, bolsos e incluso zapatos. Pero donde más lo estamos viendo es en trajes como este.

Uniendo una americana y unos pantalones del mismo tono, podemos crear un 'outfit' elegante y elaborado sin rompernos la cabeza. Si, además, elegimos un color brillante como este, tendremos un look muy en tendencia con el que triunfar en el trabajo o para un evento formal.

En Mango podemos encontrar prendas similares a las de la tenista, con los que adaptar este look de Michael Kors a nuestro armario y nuestro bolsillo. Por un, lado, una americana fucsia con solapas por 69,99 € (REF. 37075147-TINA-LM). Por el otro, unos pantalones fluidos en el mismo tono, por 39, 99 euros (REF. 37065147-TINA-LM).

Americana y pantalones de traje MANGO

Aunque 'a priori' no lo parezca, este look tiene muchísimas posibilidades de combinación. Puedes, como Serena, ponértelo con unas sandalias de tacón o rebajar la seriedad del traje con unos 'sneakers'. Bajo la americana, puedes elegir otro tono de rosa, una camiseta o camisa blanca o incluso tirarte a la piscina con un color diferente. Además, cada prenda por separado se convierte en el toque de color perfecto para un 'outfit' en tonos neutros. Las posibilidades son infinitas.

