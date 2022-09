La moda asequible llega a las pasarelas: el debut de COS, de H&M, en la New York Fashion Week

Septiembre es el mes de la moda. La alfombra roja de los Emmy y las nuevas colecciones se suman a los eventos de mayor categoría de la industria, como es la New York Fashion Week. La Semana de la Moda de Nueva York ha vuelto un año más con un calendario de seis días que ha incluido más de un centenar de desfiles, la mayoría presenciales.

En estos días han desfilado marcas veteranas, como Carolina Herrera y Jason Wu, pero también hemos tenido algunas nuevas incorporaciones. Ha sido una 'fashion week' repleta de novedades, como la del debut de la firma de moda COS; la cadena 'premium' del grupo de modas sueco H&M.

Es inusual que una cadena de moda global presente sus colecciones en este tipo de eventos, compartiendo pasarelas con las firmas de alta costura más clásicas. COS ha presentado este pasado martes su nueva colección otoño-invierno 2022 con un desfile híbrido, online y presencial al mismo tiempo, que ha podido seguirse en directo desde la página web de la cadena.

Con propuestas como esta, las pasarelas abren sus puertas a un tipo de desfile más popular, cercano a los compradores, donde se imponen también formatos como el 'see now, buy now'. No solo los espectadores podían ver el desfile desde su casa, sino que, además, podían comprar las prendas en directo, a través de la página web de COS.

La marca ya tiene experiencia en este tipo de eventos. De hecho, su última presentación de la colección de hombre y mujer, fue desvelada con un desfile físico durante la Semana de la Moda de Londres. Pero es la primera vez que COS cruza el charco y se atreve con 'la gran manzana', abriendo sus propuestas a un público estadounidense algo más desconocido para la marca sueca.

La apuesta de COS por el color

Conocida por ser la línea más minimalista de la empresa, COS ha presentado una propuesta que mezcla sus clásicos con prendas más arriesgadas. Los abrigos extra-grandes son piezas muy destacadas esta temporada, al igual que los trajes monocolor, combinados con accesorios exagerados en tonos que animan el estado de ánimo.

Temporada otoño-invierno 2022 Gianluca Carraro (Imaxtree)

Una colección 'street style' con prendas de invierno perfectas para el día a día, aunque con toques de alta costura. Acostumbrados a los tonos neutros de marcas con estilos minimalistas, COS ha sorprendido a su público con apuestas algo más arriesgadas, confirmando la tendencia de los colores brillantes y neón para las temporadas de otoño e invierno.

Vestido de COS de la temporada otoño-invierno 2022 Gianluca Carraro (Imaxtree)

