Seis bailarinas que vas a amar en primavera para una tendencia 'balletcore' por todo lo alto

En los últimos meses, hemos podido ver en España dos tendencias que han ido muy de la mano: la tendencia 'balletcore' y el estilo 'coquette'. Ambas tienen algo en común, un calzado refinado y elegante que nos recuerda a nuestra infancia. ¿Y qué zapato representa esa estética como ningún otro? Las bailarinas.

Desde Brigitte Bardot hasta Audrey Hepburn, estos zapatos han sido un icono en la historia de la moda y siguen representando una alternativa cómoda y sofisticada en nuestro día a día. Además, este tipo de calzado es muy versátil, ya que pueden combinarse con una amplia variedad de estilismos, ya sean vaqueros, faldas, pantalones de pitillo o vestidos. Esta primavera, saca tu par de bailarinas favoritas, porque las vas a necesitar.

Cinco bailarinas para esta primavera 2024

Las bailarinas son tendencia Launchmetrics.

Estamos deseando que llegue el buen tiempo para poder guardar las botas y sacar nuestras bailarinas favoritas, en todos los colores, modelos y estampados. Desde colores pastel, hasta estampados llamativos, pasando por fruncidos o volantes, el 'balletcore' está abierto a un sinfín de posibilidades.

1. Bailarinas metalizadas

Bailarinas metalizadas de Hispanitas. Hispanitas.

Bailarina Basil. Este año, la tendencia indiscutible en lo que a colores se refiere, ha sido el metalizado. En la ropa, en los bolsos, en el maquillaje, incluso en las uñas. Este tono está por todas partes, incluso en tus pies. Hispanitas tiene disponible este modelo también en color rojo, blanco, negro y plateado. (Precio: 89,90 euros / Ref: HV2434659).

2. Un clásico con tacón

Zapato salón de Pitillos. Pitillos.

Zapato de salón tacón bajo. Las clásicas bailarinas negras son un fondo de armario, con ellas nunca fallarás. Sin embargo, a veces, no quieres ir plana del todo y te falta ese punto de tacón —sin perder comodidad—, este modelo es el que estás buscando. Se trata del clásico salón con un poco de altura de la marca Pitillos, con extra-confort, tacón de 2,5 cm. 100% transpirable y absorbente. Está disponible en color negro y azul marino. (Precio: 64,95 euros / Ref: 111-NEGRO).

3. Con colores flúor

Bailarinas flúor. Pretty Ballerinas.

Modelo ELLA. Sí, no podemos negar que tenemos ganas de verano y de colores flúor. Por eso en Pretty Ballerinas cuentan con este modelo, no apto para pies discretos. Este modelo de estilo Mary Jane, con punta fina y red transparente —cubierta de puntitos de purpurina—, está pidiendo a gritos un buen look festivalero. (Precio: 229 euros / Ref: 51027_B-37).

4. Blanco y negro

Bailarinas blanco y negro de Parfois. Parfois.

Bailarinas bicolor con hebilla. Es una combinación que nunca falla, además es tendencia esta primavera 2024. Hablamos de clásico 'black and white'. Si quieres algo que combine con todo, esta es tu opción. Este modelo de Parfois está disponible también en color rosa. (Precio: 25.99 euros / Ref: 218291_EC38).

5. Azul celeste, el color de la temporada

Bailarinas Wonders azul celeste. Wonders

Bailarina Triana azul. A veces la sencillez es la mejor opción. Y si —además— cuentan con el color más en tendencia esta temporada, tienes todas las de ganar. Este modelo de Wonders en color azul empolvado es la mejor alternativa para hacer un 'total look' con este traje azul celeste que estás deseando ponerte. (Precio: 99,90 euros / Ref: A-3802_3465_580)

6. Bailarinas venecianas, de Cayumas

La bailarina Boheme Cotton Fucsia Grigio de Cayumas es de estilo beneciano, con pulsera ajustable, hebilla y punta redonda. Son perfectas para cualquier estación del año, y se pueden llevar con calcetines, medias o pies descalzos. Además, esta tonalidad es perfecta para dar un toque alegre a cualquier look. (Precio: 94 euros).

Bailarinas de estilo veneciano de Cayumas Cortesía

