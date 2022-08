Blanco y negro: dos looks para triunfar con la combinación infalible

Cuando no sabemos qué ponernos y parece que nuestro armario está vacío, el minimalismo y la simplicidad son nuestros grandes aliados. Y no hay nada más sencillo pero elegante que un look que junte el blanco con el negro.

Por separado son un triunfo, pero juntos son la clave para un estilo limpio y llamativo. Por eso, con la ayuda del 'street style' de una de las capitales de la moda, hemos recopilado dos looks 'black and white' en tendencia que seguro que pueden serte de inspiración.

Un look moderno y cómodo para el día a día

Top, 'blazer' y pantalón ancho: la combinación oficial de este otoño. Es un look sencillo y cómodo pero con el que parece que te has calentado mucho la cabeza. Más fácil aún es si tienes todas estas prendas en colores básicos como el blanco y el negro, que siempre combinan entre sí. Si quieres darle un toque más original, puedes jugar con los accesorios como ha hecho esta modelo de 'street style'. Tienes dos opciones: mantenerte en la paleta de blancos y negros, como con un bolso blanco o gafas de sol del mismo color, o darle un único toque de color, como vemos en este look con la funda de silicona azul.

Para recrear este look infalible, hemos recopilado algunas prendas muy similares que puedes encontrar en tus marcas de confianza.

Uno de los looks 'street style' con prendas en blanco y negro IMAXTREE / Montaje: 20minutos

Pantalones blancos de lino de Zara (35,95 €) REF: 7616/356

Top corsé de Mango (25,99 €) REF: 37073851-BOSITA-LM

Blazer de H&M (39,99 €) REF: 1034084003

Botas de punta cuadrada de Equis (55,99 €) REF: 8440500238

Funda de silicona de Amazon (13,99 €)

Gafas de sol de Multiópticas (29 €) REF: UNSU0090

Mini-bolso de Mango (17,99 €) REF: 37040040-SHELL-LM

Más arreglado pero con un toque rockero

No hay dos colores que contrasten más que el blanco y el negro. Por eso mismo, una muy buena idea es buscar prendas también muy contrastadas; juntar en el mismo look una pieza de un extremo y otra del contrario. En este look, que hemos visto en el 'street style' de Helsinki, se puede ver muy bien reflejado. El vestido camisero de satén, muy dulce y delicado, contrasta con la chaqueta estilo motero negra, que le da un toque provocador al look.

Para darle el toque final, unas botas maxi, que lleguen por encima de la rodilla, acercarán tu look a las últimas tendencias de la temporada. Esta prenda, muy habitual en otoño, se ha adelantado a las últimas semanas del verano y es un calzado que queda genial con vestidos mini.

Si quieres conseguir un look 'black and white' en tendencia y rompedor, aquí te dejamos un outfit que reúne todos los requisitos. Además, podemos recrearlo por un precio asequible con estas prendas de nuestras tiendas 'low cost' favoritas.

El segundo look en blanco y negro IMAXTREE / Montaje: 20minutos

Vestido camisero de Zara (29,95 €) REF: 9492/650

Bota alta calcetín de Pull & Bear (49,99 €) REF: 1252040

Chaqueta motera de Hollister (rebajada a 48,99 €) REF: 453229/344-2203-1041-900

Mini bolso de Misako (19,99 €) REF: 4300342002011

Conjunto de pendientes de Parfois (7,99 €) REF: 199862_BKU

Esmalte de uñas Handmade Beauty (12 €)

Labial mate de Huda Beauty (23,99 € en Sephora) REF: LIQUID MATTE WIFEY

