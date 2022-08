¿Qué pantalones vaqueros se llevarán este otoño? Una experta en estilo nos saca de dudas

Los pantalones vaqueros son el básico por excelencia y por eso no pueden faltar en ningún fondo de armario en cualquier época del año. El otoño, que cada vez está más cerca, es el momento perfecto para lucir esta prenda, pues no nos hará pasar ni frío ni calor y, además, quedará genial en nuestros looks de entretiempo.

Hay miles de formas de llevarlos y tantos modelos como personas existen. Las modas con respecto a los vaqueros van cambiando cada año, aunque algunos estilos son atemporales. Por eso, nos preguntamos: ¿Qué pantalones vaqueros se van a llevar en los próximos meses?

Pero, ¿cómo averiguar cuáles van a ser los modelos 'denim' que más se van a ver este otoño, que ya está a la vuelta de la esquina? Para ello, hemos hablado con la periodista de moda, estilista y columnista de Mujer.es Anitta Ruiz, de La Ropa Habla, que nos ha dado una idea de cuáles son los estilos que están empezando a despuntar. El 'street style' de nuestras ciudades favoritas y los looks de las 'celebrities' nos han confirmado que estos son los modelos 'denim' que más se van a llevar la próxima temporada.

'Jeans dosmileros'

Los pantalones 'cargo' aparecen cada vez más en el 'street style' Vincenzo Grillo (Imaxtree)

Con la bajada de temperaturas, llegan nuevos modelos 'denim', algunos muy atrevidos. Es el caso de los pantalones dosmileros, estilo Y2K, una tendencia que lleva rondándonos mucho tiempo y que este final de año se van a terminar de asentar. “Se llevan los pantalones vaqueros dosmileros, anchos, tipo cargo, un poco caídos y bajos”, nos avisa la estilista Anitta Ruiz. O los amas o los odias, pero sea como sea no puedes negar lo evidente: han vuelto (¿para quedarse?).

Si alguien ha llevado este tipo de pantalones vaqueros hasta la saciedad es la modelo Bella Hadid, que siempre nos sorprende con estilos muy atrevidos. Aunque no llegues al extremo 'dosmilero' al que ha llegado ella, puedes inspirarte en estos looks para elegir las prendas que vas a incorporar a tu armario este otoño.

Los clásicos se quedan un año más

Los vaqueros mum y boyfriend no pasan de moda Valentina Valdinoci / Imaxtree

Aunque entren algunos modelos nuevos y más especiales, Anitta Ruíz advierte de que "en realidad estos se acumulan a los que ya se llevan, porque se siguen llevando los 'mom' y los 'boyfriend'". Estos son modelos de vaqueros característicos de finales de los 80 y principios de los 90, que volvieron a ponerse de moda hace unos años y que, desde entonces, no se han separado de nosotras.

De cintura alta, corte holgado y pernera recta, son perfectos para un look urbano, con zapatillas deportivas o incluso acompañado de unos tacones, para ir de cena o a por unas copas. Porque sí: los vaqueros rectos también son una prenda elegante, sobre todo si la sabes combinar. Y si alguien sabe hacerlo es Paula Echevarría, que hace pocas semanas llevó estos pantalones en un look de concierto que cumplió todos los requisitos.

Paula Echevarria yMiguel Torres posando en el photocall GTRES

Vaqueros estilo años setenta

Vaqueros setenteros estilo campana IMAXTREE

Este otoño, en lo que a vaqueros se refiere, no paramos de viajar en el tiempo. Anitta Ruiz nos cuenta que "son muy tendencia los pantalones vaqueros tipo años 70, muy rectos y con un poco de campana".

Este estilo setentero es uno de los más favorecedores en cuanto a 'denim'. El tiro superalto hace un efecto óptico de cintura más estrecha que, acompañado del bajo acampanado, alarga las piernas y las estiliza. Aunque, si quieres adaptar tu look a los tiempos modernos, puedes optar por un modelo con la misma pierna pero de tiro muy bajo, una opción más arriesgada. La cantante Jennifer López usa vaqueros para muchas y muy diversas ocasiones. Hace unos meses apareció junto a su marido con unos denim setenteros envidiables, de tiro alto y 'wide leg' en los que nos podemos inspirar para los meses que vienen.

Jennifer López paseando con Ben Affleck GTRES

El resurgir de los pantalones pitillo

El resurgir de los pantalones pitillo Valentina Valdinoci / Imaxtree

Si estas tendencias te suenan a chino y no quieres desechar aún los vaqueros de años anteriores que tienes en tu armario, no te preocupes. "En realidad, lo más destacable es que, cuando salen nuevas tendencias, se acumulan a las que hay, porque sigue habiendo mucho pantalón pitillo, mucho 'skinny jean', de medio y alto tiro", cuenta la consultora de moda.

Aunque a algunas los pantalones pitillo le parecen ya algo muy antiguo, lo cierto es que es un modelo muy favorecedor para algunos tipos de cuerpo y que aún tiene mucho que ofrecer. Así que, si aún conservas los 'skinny jeans' que lucías en 2010, sácalos a relucir este otoño, combinados con unas botas, con unas sandalias de tacón o con zapato plano como hace la icónica Claudia Schiffer.

