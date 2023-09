Sara Carbonero se sale de su zona de confort con un look inesperado

A tan solo unos cuantos días de que empiece oficialmente el otoño, ya nos encontramos pensando en el cambio de armario y los nuevos looks que vamos a poder llevar después de tanto tiempo (aunque las temperaturas no han variado demasiado). En entretiempo nos da pie a jugar con nuestro estilo y apostar por conjuntos muy diferentes.

Entre las cosas que más nos apasionan sobre la entrada a otra estación, se encuentran las nuevas tendencias que la acompañan. Desde las bailarinas acabadas en punta, cuadradas o con lazos hasta las prendas metalizadas, tenemos un nuevo océano de opciones por explorar y experimentar con los diferentes estilos.

Parece ser que esto mismo le ha pasado a Sara Carbonero, que ha aprovechado su viaje a Milán para arriesgar con la moda de este otoño/invierno, luciendo un look que se sale de su zona de confort y que ha sorprendido a sus fans.

La periodista era una de las invitadas a la fiesta que Calcedonia ofrecía en la ciudad italiana y a la que acudió junto a Paula Echevarría,Vicky Martín Berrocal e Hiba Abouk. El 'dress code' de la noche era el color negro, tono que se convirtió en el protagonista de su 'outfit'.

En plena Semana de la Moda de Milán, Carbonero apostó por un look diferente y rompedor con una camisa blanca satinada y desabrochada (que dejaba un poco a la vista su sujetador), una falda acharolada negra y unos zapatos de plataforma a juego con la parte de arriba.

El toque especial de todo el conjunto se encontraba en los accesorios, un collar de estilo choker con una flor 3D que ahora se encuentra en plena tendencia y unas medias de fantasía con rosas negras bordadas, que se convirtieron en las protagonistas del conjunto.

Un estilismo diferente que no ha convencido a sus seguidores

Este look se sale bastante del estilo al que nos tiene acostumbrados la presentadora y no todo el mundo lo ha visto con buenos ojos. En el 'post' podemos encontrarnos varias críticas de sus seguidores, en lo que dejaban claro su descontento.

"Mira que siempre estás guapa, pero este look como que no lo veo...", "No acaba de gustarme este estilo, sobre todo los zapatos, exagerados y parecen incómodos. Me gustas más con tu estilo habitual, relajado, sport, suave, cómodo, ya sabes..." o "¡Vaya espanto de look! Con lo mona que sueles ir siempre, ¿por qué te han disfrazado? ¡Tremendo!", son algunos de los comentarios que podemos leer escritos en su publicación.

Sin embargo, y a pesar de la polémica, el post de Sara lleva más 33.500 'likes' en tan solo un día, lo que demuestra que, sin importar las opiniones contrarias, el estilo de la presentadora sigue siendo de los más queridos en el mundo de la moda.

