Sara Carbonero lo confirma: las chicas boho chic necesitan un total look de crochet para llevar con cuñas en verano

Cuando pensamos en una celebritie con un estilo boho definido, todas lo tenemos claro. Sara Carbonero es y siempre será la reina de los looks bohemios y, como tal, nos ha dejado claro que esta temporada no la podremos pasar sin un total look de crochet. Algo que ya nos habían adelantado en sus últimas pasarelas firmas como Michael Kors o Blumarine.

Con un carácter artesanal y un nivel de detalles únicos, las prendas de crochet son las preferidas de las it girls cuando llega el verano. Son fresquitas, siempre estarán en tendencia y tienen la capacidad de dar un toque relajado, dulce y romántico a todos nuestro estilismos. Sea cual sea nuestro estilo e independientemente de cómo las combinemos, las prendas de crochet son vitales para impregnar de un aire rústico todos los looks del verano. Sara Carbonero lo tiene claro.

Sara Carbonero apuesta por el crochet para este verano

Crochet, ganchillo... lo llamemos como más nos guste, este "tejido de abuela" es una de las tendencias indiscutibles del periodo estival y así nos lo ha dejado claro Sara Carbonero. La periodista está en contra del fast fashion y siempre aboga por la sostenibilidad y por hacerse con prendas atemporales, que pueda reciclar una temporada tras otra.

Sara Carbonero con total look de crochet @saracarbonero

Hace unas horas, nos mostraba a través de historias en su perfil de Instagram algunas de sus nuevas adquisiciones de crochet de la firma Hilando el Tiempo hechas a mano. Entre ellas, un mono que le sentaba como un guante, que ha combinado con unas sandalias rústicas y que estamos seguras rematará con una cazadora vaquera oversize. Una prenda, al fin y al cabo, que nos ha demostrado la necesidad de hacernos con un total look de crochet para triunfar en verano.

Se trata de un estilismo versátil, fácil de ajustar a cualquier estilo de mujer y a cualquier plan pero, sobre todo, muy fácil de combinar, ya que solo tendrás que llevarlo con un bolsito de mimbre y unas sandalias a tono. En cuanto a la chaqueta, dependerá del aire que quieras darle: una vaquera, una blazer, una de cuero...

En nuestras tiendas favoritas hemos encontrado algunas opciones de crochet con las que imitar el estilo de Sara Carbonero para triunfar este verano.

Los mejores total looks de crochet para imitar el estilo de Sara Carbonero

Top crochet y pantalón ancho crochet de Zara, 29,95€ y 35,95€ respectivamente Zara

Cárdigan punto crochet y shorts punto crochet de Mango, 29,99€ y 25,99€ respectivamente Mango

Top calados tipo crochet y pantalón calados tipo crochet de Pull & Bear,15,99€ y 25,99€ respectivamente Pull & Bear

Chaqueta crochet flores y shorts crochet flores de Stradivarius, 29,99€ y 25,99€ respectivamente Stradivarius

